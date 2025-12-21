警追張文遭質疑「未配槍、行動過於遲緩」 所長哽咽：下班後支援來不及領

台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文持刀傷人，造成4死11傷。（圖／攝影陳建勳）

台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文持刀傷人，造成4死11傷，犯嫌最終墜樓身亡。事後部分民眾質疑警方追捕過程未即時使用配槍，甚至認為行動過於遲緩。對此，中山分局中山一派出所所長李欣鴻也出面說明，澄清外界疑慮。

李欣鴻表示，案發當下警力調度相當急迫，部分第一時間趕抵現場的員警已經下班，接獲支援通報後立即前往，來不及依正常流程領取警槍或防彈背心，僅攜帶隨身警棍投入保護民眾的行動。依現行規定，員警在特定情況下接獲勤務，並非一定要先行領槍。

針對「警方是否全程未配槍」的質疑，中山分局也再次說明，首位進入誠品南西店的交通分隊林姓員警當時正在路口執行交通勤務，得知狀況後隨即進入現場，其隨身密錄器畫面可清楚看到他手持配槍。

外界也關注支援警力抵達南西店頂樓後，為何在入口處停留約40秒，未立即進入追捕。李欣鴻指出，當時現場極度混亂，警方無法即時掌握犯嫌確切位置，也不清楚是否仍藏身於其他樓層，甚至是否有共犯。若貿然進入昏暗的天台，反而可能遭到埋伏攻擊，對員警生命安全構成高度風險。

李欣鴻坦言，事件造成重大傷亡，基層員警情緒也相當低落，但所有同仁在第一時間都已盡全力投入救援與追捕。他強調，警察每天面對的都是無法預測的危險情境，若必須在民眾生命與自身安全之間做出選擇，警察一定會優先保護民眾。他最後呼籲社會大眾理解第一線執法的艱難，並給予警方更多支持與鼓勵，「哪怕只是一句肯定，對同仁來說，都是很大的力量。」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



