警追捕惡煞曝光 運兵車藏「染運將血球棒」

追蹤炸街圍毆事件，受傷住戶是名45歲陳姓小黃司機，頭縫了15針，手骨折，頭部、肺部也出血，恐怕有腦震盪，要留院觀察，運將的母親相當難過，說兒子曾罹癌開過3次刀，還被惡煞勒脖，嗆聲要開槍打他，因為平常跑車，凌晨3、4點就要起床上工，結果被吵醒，才會去勸阻。

警方在台中市逮捕多名惡煞，這些人先前在街頭炸街並毆打一名前來勸阻的陳姓運將。執法人員在搜查嫌犯車輛時，在運兵車後車廂發現數根沾有血跡的鋁棒，這些血跡正是來自被毆打的陳姓運將。目擊民眾表示，這群人在街上不斷催油門製造噪音，擾人清夢。

陳姓運將當時只是因為無法忍受深夜噪音，拿著滅火器衝了將近100公尺去理論，卻遭到這群人圍毆，導致全身是血倒在地上。陳姓運將的媽媽哽咽地說，這群人非常殘忍，她兒子去理論時，對方還說車子壞掉，甚至嗆聲要拿槍射他。她透露，兒子先前曾罹患舌癌，開過三次刀，而這群惡煞還勒住他的脖子，正是之前開刀的位置。此外，陳姓運將頭部被狂毆縫了15針，手指頭骨折，肺部和頭部都有出血，可能有腦震盪，目前仍在住院觀察中。

陳姓運將的媽媽表示，兒子平常跑計程車，每天凌晨3、4點就要起床上工，每晚10點左右就會去睡覺。她說：「人家要賺錢養家，要早起，偏偏被一群惡煞擾清夢，誰不氣。」

警方初步調查，嫌犯疑似是要處理產權糾紛，到場討債，但沒遇上債務人，反而打傷陳姓運將。這群人被逮捕後，還有人在社群媒體發文尋求救援。被押送的嫌犯中，走在第一位、身材壯碩的是29歲趙姓男子，他是被陳姓運將噴滅火器後，第一個動手的惡煞。而走在第四位的33歲蔡姓男子，被網友肉搜發現，他在被逮捕後還在派出所拍照發限時動態，內容包括「誰有認識六分局西屯所」，甚至還打錯字，顯示急切心情，下一篇則寫被人攻擊還要被送地檢署。這些行為引發輿論嘩然，因為運將已被他們打成重傷，他們卻只顧著發文求救，似乎不知道自己錯在哪裡。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

