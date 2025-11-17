台中市一名計程車司機深夜目睹惡煞炸街，勇敢上前勸阻卻慘遭暴力圍毆！陳姓運將身上多處骨折、頭部縫合15針，肺部和頭部都有出血，目前仍在住院觀察中。更令人痛心的是，陳姓運將過去曾罹患舌癌開過三次刀，此次遭暴徒勒住脖子的位置正是手術部位。警方在嫌犯的運兵車後車廂查獲帶血的鋁棒，全案依法移送！

警追捕惡煞曝光 運兵車藏「染運將血球棒」。(圖／TVBS)

追蹤炸街圍毆事件，受傷住戶是名45歲陳姓小黃司機，頭縫了15針，手骨折，頭部、肺部也出血，恐怕有腦震盪，要留院觀察，運將的母親相當難過，說兒子曾罹癌開過3次刀，還被惡煞勒脖，嗆聲要開槍打他，因為平常跑車，凌晨3、4點就要起床上工，結果被吵醒，才會去勸阻。

運將曾罹舌癌開刀 今遇惡煞 遭痛毆重傷。(圖／警方提供)

警方在接獲報案後迅速趕抵現場，發現陳姓運將全身是血躺在地上。據調查，陳姓運將因不堪惡煞深夜炸街的噪音干擾，拿著滅火器衝了將近百米前去理論，不料卻遭到一群人圍毆。陳姓運將媽媽哽咽表示，兒子平時靠開計程車養家，每天凌晨3、4點就要起床工作，晚上10點左右就會休息，卻被這群惡煞擾亂清夢。她痛心地說，這群人非常殘忍，兒子只是去理論，對方還嗆聲說要拿槍射他，並且勒住兒子的脖子，正是兒子過去因舌癌開刀的位置。

警方初步調查顯示，這群嫌犯疑似是為了處理產權糾紛前往討債，但沒有遇上債務人，反而打傷了前來勸阻的陳姓運將。在警方的行動中，一名29歲的趙姓男子被確認為第一個動手的惡煞，他是在被陳姓運將噴滅火器後開始施暴。

警方的行動中，一名29歲的趙姓男子被確認為第一個動手的惡煞。(圖／警方提供)

更令人震驚的是，被逮捕的33歲蔡姓男子竟然在被帶到派出所後，仍在社群媒體上發布限時動態尋求協助，寫道「誰有認識六分局西屯所」，甚至還打錯字。他在另一篇文章中抱怨被人攻擊還要被送地檢署，完全不認為自己有錯，對比陳姓運將被打成重傷的處境，這樣的行為令人無言。

警方在現場也查扣了嫌犯用來炸街的轎車，並在搜索運兵車後車廂時發現多根帶有血跡的鋁棒，這些血跡正是來自無辜的陳姓運將。

