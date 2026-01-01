警速逮3人！湯鍋被倒砂糖、芥末 連鎖麻油雞10分店遭惡整

記者楊忠翰／新北報導

莊家班麻油雞景安店被人倒入芥末粉，警方循線逮捕25歲李姓男子。（圖／翻攝畫面）

莊家班麻油雞10間分店，上月31日接連遭人闖進店內，並朝湯鍋倒入砂糖、芥末等物品，新北各分局獲報後展開追查，循線逮捕謝姓男子（21歲）、李姓男子（25歲）及江姓男子（22歲），全案將朝毀損、恐嚇等罪嫌方向偵辦中。

警方調查，昨天下午4時許，1名頭戴全罩式安全帽的男子，先前闖進莊家班麻油雞長榮店及中原店，並將整包黃色粉末倒入大湯鍋內，男子得手後迅速逃離現場，警方在現場發現2號黃砂糖的包裝袋，懷疑湯鍋是被加入砂糖；警方調閱監視器畫面追查，昨晚7時在集賢路旅館逮獲謝男；謝男辯稱，他依時心情不好才會犯案，警方正在深入釐清其動機。

廣告 廣告

不僅如此，昨天傍晚時分，莊家班麻油雞景安店及興南店亦傳出相同事件，歹徒騎機車抵達分店後，隨即將芥末粉倒進店家大湯鍋內，犯案後隨即逃離現場；警方獲報後展開調查，循線前往台北市逮捕李男。

除此之外，昨天下午4時許，1名男子跑到莊家班麻油雞淡水店，並將1包2號砂糖倒進大湯鍋內，一句話也沒說就離去，店家粗估損失約3000元；警方調閱監視器畫面追查，昨晚10時將江男逮捕到案，目前仍在釐清其犯案動機。

新北市刑大已報請檢察官指揮偵辦，並通知負責人到案說明，藉以釐清近期店家是否與人發生糾紛，警方初步了解，本案疑與股權問題有關，研判歹徒是預謀性犯案，全案將朝毀損、恐嚇等罪嫌方向偵辦中。

莊家班麻油雞淡水店被人倒入2號砂糖，警方循線逮捕22歲江姓男子。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

元旦就惹事！花博歡慶跨年喝太醉 28歲男偕友圍毆路人

嘿咻逾50次！偷吃同社區OL被抓包 人夫騙正宮已刪好友

兩人共進晚餐！男醫師誤以為有好感 壁咚強吻女病患被起訴

警埋伏逮車手！旅美富商先遭詐3千萬 返台又被索2百萬才清醒

