警連轟15槍！高雄男「補油門」落跑 被逮後稱：被攔怕了

高雄市昨（27日）晚間發生一宗警匪追逐案，一名45歲李姓男子遭攔查後拒檢，當場駕車逃逸，警方連開了15槍仍無法將人攔下，不過最終仍在案發5小時後將人逮捕。犯嫌表示，自己會選擇逃跑的原因是「被攔怕了」。

高雄警追緝拒檢車輛遭衝撞，連開15槍仍被逃逸。（圖／警方提供）

高雄市警方27日晚間執行巡邏勤務時，在仁武區霞海路與後港巷口發現一輛轎車超速行駛，且跨越對向車道逆向行駛，隨即上前攔查。不料駕駛拒絕受檢，並企圖衝撞執勤員警，現場情況一度失控。

廣告 廣告

警方一路追緝該輛黑色轎車，行經大中一路時因前方車流量大，嫌犯受阻停滯，竟再度試圖衝撞員警。為確保自身安全並防止嫌犯逃逸，員警在多次喝令無效後，朝轎車輪胎連開15槍示警與制止，但車輛仍加速逃離現場，消失在夜色中。

媒體報導，警方鎖定犯嫌行蹤，為一名45歲李姓男子，於今天凌晨0時前往其租屋處將人逮捕。他到案後供稱，自己過去對警方臨檢感到恐懼，加上事發當下沒繫上安全帶，才會一時心虛逃跑。

警方表示，李男涉及包括未正確使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線、逆向行駛、紅燈右轉及拒絕受檢等多項違規，一共對他開出6張罰單，最高可處7.5萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。

延伸閱讀

影/三峽2屁孩拒檢狂飆7.8公里 警圍捕送辦重罰17.7萬

北市辛亥路自小客翻車車禍 駕駛受困送醫急救

影/新北鶯歌曳引車自撞分隔島 卡路中佔2線道塞爆