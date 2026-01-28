警連開15槍！高雄左營轎車拒檢逃逸、衝撞警車 駕駛今凌晨落網

27日晚間高雄左營傳出槍響，警方巡邏發現形跡可疑轎車攔查時，對方拒檢逃逸並企圖衝撞，員警一路追逐至左營區大中一路後，依法拔槍朝車輛前輪射擊15槍試圖制止，但轎車仍加速逃離。警方追緝約5小時後，今（28）日凌晨在租屋處將45歲李姓男子逮捕到案。

警方朝向轎車前輪開槍。圖／台視新聞

槍聲大作！車輛拒檢逃逸 警朝前輪開15槍追捕

昨（27）日晚間7點多，巡邏員警在仁武區霞海路發現一輛轎車形跡可疑，上前盤查時，駕駛不配合並拒檢逃逸，沿途違規之餘甚至多次衝撞警車，警方隨即展開追逐。

廣告 廣告

追逐過程中，逃逸轎車一度受阻於左營區大中一路停等紅燈的車陣內，員警上前包圍喝斥，並朝車輛前輪射擊15槍試圖制止，但轎車仍設法繞過車陣加速逃逸。仁武分局偵查隊長謝憲忠表示，員警基於自身及公共安全考量，依法拔槍喝斥並朝該車前輪射擊，現場無人員受傷。

案發後警方成立專案小組追緝，約5小時後於今凌晨在李姓男子租屋處將人查緝到案。李男過去曾涉入毒品案件，並供稱當時因未繫安全帶，加上「被攔怕了」心生畏懼才會逃逸，進而引發後續追逐與開槍事件，所幸未造成人員受傷。

※犯罪行為，請勿模仿

高雄／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導