警逮通緝犯轎車藏毒 撬機車後備箱驚見槍、子彈

新北市 / 綜合報導

昨(14)日深夜，警方在新北市新莊區中正路巡邏，攔查到一輛轎車，意外查出車主不僅是通緝犯，還持有不少毒品。警方進一步突破他的心防，車主坦承還有一輛機車。警方趕緊找來車行業者，協助打開後備箱，裡面竟然有一把改造手槍及20顆子彈。機車行老闆說，這種時間接到警察電話，已經做了心理準備，但看到是手槍還是嚇了一大跳。

新莊分局執勤員警：「麻煩熄火一下，熄火一下，熄火熄火。」男子見員警攔查，表情有些心虛，因為他車上可有不少毒品。

新莊分局執勤員警：「藥包，然後加咖啡包。」新莊分局執勤員警VS.黃姓嫌犯：「我們等一下還是要幫你做個快篩，因為你有開車，然後你身上又有毒品。」開車持毒警方不敢大意，事後快篩果真呈陽性反應，警方再進一步突破心防，男子坦承機車也有違禁品。

機車行業者VS.員警：「因為我覺得可能是這種狀況，(所以自備手套)。」熟練戴上手套，不到5分鐘撬開後備廂，就算是經驗老道的機車行老闆，也被嚇得不輕，因為裡頭不只有改造手槍，還有20顆子彈。

機車老闆：「看到他跟押解的嫌犯。」事發就在14日深夜，當時黃姓男子，開車沒打方向燈，遭警方攔查，發現他是通緝身分，還搜出不少毒品，員警另查看手機發現槍枝照片，男子才供出還有一輛機車，後續找業者幫忙開車廂，搜出槍砲彈藥。

新莊分局光華所長李政融：「全案依毒品，槍砲，及公共危險等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。」機車行老闆凌晨兩點接到電話，二話不說馬上帶工具趕赴現場，開完車廂繼續回店裡幫客人修車，雖然累歸累但能助警一臂之力，也值得了。

