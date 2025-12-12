警逮16泰女涉性交易 情侶檔馬伕接私活客製化性服務

cnews204251212a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

移民署新北市專勤隊，會同桃園市專勤隊、台北市專勤隊、機動隊及桃園市蘆竹警分局、桃園市調查處等，循線聯合大破吳姓等犯嫌組織的非法仲介賣淫集團。新北市專勤隊表示，當場查獲16名「打工旅遊」的泰籍賣淫女子，並全數遣返。桃園市政府也認定王姓餐酒館負責人及吳姓嫌犯，涉有非法僱用及容留泰籍女子的行為，各開罰新台幣15萬元。

新北市專勤隊調查，吳嫌為首腦，涉嫌組織人蛇集團，跨國仲介泰女來台賣淫。讓尋歡客從臉書或line群組下單，由集團成員載送女子，至指定處所從事性交易。地點擴及桃園、新竹地區旅館及餐館等，集團成員更聯合店家，向嫖客先收取現金3000元，不法獲利每月高達百萬元。

新北專勤隊表示，吳姓主嫌為方便管理集團，以3萬元聘請外貌姣好的泰籍女學生擔任翻譯。這名女學生原來也是集團內賣淫女子之一，吳嫌將她納為女友後，翻身成為仲介，也為吳嫌招攬及引進數名同鄉，以來台觀光名義賣淫。

新北專勤隊表示，深入調查還發現，集團成員中的劉姓女子及安姓男子情侶檔，除聽從吳姓主嫌指揮管理淫窟之外，劉女還是負責載送泰女的馬伕，私下偷偷承租房屋，讓泰籍女子入住，並聯合安姓男友替泰籍女子，約定客製化性服務及接送服務。每次逾4000元的性交易服務費，2人從中抽取1000元至1500元牟利，剩餘才歸賣淫女子所有。

移民署表示，日前循線一舉在淫窟宿舍，查獲16名泰籍女子，並且掌握她們在餐酒館，坐檯陪酒的非法工作事實。吳嫌坦承聘僱泰籍女子在台非法工作，而王姓餐酒館負責人，則辯稱僅是房東，對吳嫌違法行為全不知情。但王男的推託之詞仍難逃法網，桃園市政府認定，他違反就業服務法第44條非法容留規定，吳嫌則違反第57條第1項非法僱用規定，雙雙遭裁處15萬元。

新北市專勤隊隊長黃奕崗呼籲，國人切勿聘僱或容留外國人，來台從事與許可目的不符的活動或工作，千萬別存僥倖心態。移民署將持續聯合國安執法單位，加強掃蕩不法，展現政府執法決心。

照片來源：移民署提供

