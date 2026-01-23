警逮34賣淫女！老牌業者進駐鑽石大樓 害自家4應召站全被掃蕩

記者楊忠翰／台北報導

北市萬華分局掃蕩鍾灃信旗下的4間應召站，其中1間位於鑽石大樓。（圖／翻攝畫面）

台北市萬華區鑽石大樓，一直是應召業者必爭之地，角頭陳明傑被掃蕩後，西昌街應召業者鍾灃信見有利可圖，遂將觸角伸向鑽石大樓，設立自己的第4間應召站，此舉卻引起警方注意，專案小組歷經連月蒐證，21日晚間發動搜索行動，同步掃蕩鍾男旗下4間應召站，一舉逮捕鍾男在內等7名應召站成員，以及34名應召女子、3名男客，全案訊後依妨害風化罪嫌移送法辦。

據了解，鍾灃信經營應召站已久，他找來緬甸籍女友李彩蓮擔任負責人，幹部高昱麟則負責打理瑣事，李彩蓮也找來妹妹李晶晶，並讓她負責其中1間應召站，應召站採取15分鐘快餐模式，每次性交易費用為1500元，小姐可分得800元；鍾灃信擁有3間應召站仍不滿足，還在角頭陳明傑遭逮後進駐鑽石大樓，並設立第4間應召站牟利。

萬華分局督察組暗訪後發現，鑽石大樓應召站有死灰復燃的跡象，隨即報請檢察官李巧菱指揮偵辦，專案小組暗中蒐證多時，21日晚間會同憲兵隊、移民署等單位，兵分多路掃蕩鍾灃信旗下的應召站，一舉逮捕鍾灃信、李彩蓮、李晶晶、高昱麟及3名員工，還有3名男客及34名應召女子，其中1女為本國籍，其餘皆是泰國人，最年輕的應召女子僅22歲。

鍾男等人應訊時避重就輕，警方訊後將7人依妨害風化罪嫌移送法辦，34名應召女子及3名男客則依社維法裁罰；檢方複訊後聲押鍾灃信及高昱麟，李晶晶則是200萬元交保。

