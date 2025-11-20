「警郵合作 郵你真好」 臺東縣警局 x 中華郵政共築打詐防線

▲警局11月份打詐記者會。

【記者 朱達志／台東 報導】為強化防詐意識，杜絕詐騙集團不法詐財，臺東縣警察局「警郵合作 郵你真好」防詐記者會，今(20)日上午10時由副縣長王志輝率同警察局副局長魏仲亨主持，邀請中華郵政臺東郵局陳聖志副理、行銷科葉詩縈科長及大同郵局江富瑋經理共同參與，共築臺東縣打詐防線。

王副縣長表示，郵局同仁在第一線服務民眾，經常在臨櫃察覺異狀並即時通報，與警方合作攔阻多起詐騙事件，成功守護民眾辛苦積蓄，今天的記者會象徵警察與郵局齊心協力防制詐欺，亦特別提醒民眾詐騙手法層出不窮，凡事謹慎提高警覺，遇可疑資訊請立即撥打165反詐專線。

廣告 廣告

警察局魏仲亨副局長指出，根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，臺東縣於上(10)月間共發生67件詐欺案件，總財損為新臺幣2,273萬元，前5大高發手法中依序為「網路購物」、「假投資」、「假銀行借貸」、「色情應召詐財」及「假公務機關」詐騙手法，提醒民眾留意假網路購物詐騙，並解析收到「詐騙包裹」的處理管道；而財損金額最高為假公務機關詐騙，總財損為新臺幣1,023萬元，佔整體45%，近期「普發1萬元」政策亦成為不法集團行騙話術，藉此機會與郵局聯手宣導，盼提高大眾識詐知能。

中華郵政臺東郵局陳聖志副理於致詞時，提及近期成功攔阻多起臨櫃匯款的詐騙案件，未來持續與警方合作，讓防詐意識更深入民眾生活。其中臺東大同路郵局江富瑋經理分享於9月間，機警行員即時關懷提問，與臺東警察分局寶桑派出所員警齊心攔阻詐騙，金額達新臺幣400萬元，顯示同仁的警覺與通報機制發揮關鍵作用。

隨後臺東郵局行銷科葉詩縈科長分享，全民普發1萬元政策上路，民眾可於11月24日起攜帶證件(具照片健保卡)至郵局領取，並提醒普發現金防詐3「不」：不需匯手續費、不點擊來路不明連結、不把金融卡交付予任何人，避免遭詐。

最後，王副縣長感謝所有參與單位，期盼透過警察及郵局協力合作，深植防詐意識，為鄉親的財產安全把關，特別提醒民眾遇可疑情形時，立刻撥打110報案專線或165反詐騙專線尋求警方協助，未來持續結合公私力量，打造「全民防詐」的防護網，讓大眾安心生活，遠離詐騙威脅。（照片記者朱達志翻攝）