警重回中山站封街找跡證 3D掃描儀重建凶案現場

台北車站、中山站南西商圈19日的隨機殺人事件造成4死11傷，震驚全國，凶嫌張文雖墜樓身亡，檢警仍持續追查他的金流及動機。專案小組警方今（24日）與檢察官封鎖誠品南西店前十字路口，重回中山站、張文租屋處、台北車站等犯案地點，使用3D雷射掃描儀重建凶案現場，進一步分析釐清案發經過。

1219專案小組為完整記錄及保存現場狀況，首度運用3D雷射掃描儀，以快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，有利後續還原犯罪過程。

北市警局表示，這此使用的3D雷射掃描儀，掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

