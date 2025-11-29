警鈴失靈！香港惡火奪128命 火警測試：不會響

編譯林浩博／綜合報導

宏福苑大火奪走128條人命，成為香港逾70年來傷亡最慘重的火災。釀災元凶追追追，當局初步鎖定將窗戶包圍的保麗龍，其助燃的特性讓火勢迅速蔓延至多棟大樓。但除此之外，沉默的火警警鈴，恐怕也是造成人們逃生不及、最終命喪火窟的幫兇。

宏福苑大火奪走128條人命，截至29日，仍有約200人下落不明。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

「沉默的火警鐘」

港媒《東方日報》29日以頭版報導，直指「沉默的火警鐘」是害死128條人命的「浩劫幫兇」。報導指出，不少宏福苑的住戶都提到，災難當下，並未聽到火警警鈴的聲響。香港消防處的專責隊伍，因此對宏福苑8棟大樓的消防系統加以測試，竟發現所有的警鈴雖有開啟，卻並未發出聲響。消防處已收集資料，將對消防設備的承運商進行執法行動。

宏福苑高樓大火，網路上熱議為何不出動直升機、百米雲梯車和無人機救火，但都遭香港消防處打臉說用不了。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

調查需時3至4週

外界質疑防護網採用不防火的材質，這才釀成火勢迅速擴大、災情慘重，但港府的初步調查顯示，大樓的防護網達到阻燃要求，而是包覆窗戶的保麗龍易燃。

港府已組成跨部門小組，包括消防、機電工程、房屋與執法等部門，負責調查起火和死傷嚴重的原因。宏福苑的大火雖已撲滅，但仍有部分位置高溫超過攝氏200度，需灑水降溫，以免死灰復燃。目前當局已安排人員先於部分大樓展開調查，預計整個調查過程需時3至4週。

至於高樓大火為何不出動直升機救火，香港消防處稱，這是因直升機只能將水彈投至外圍，無法擊中火場，於救火無益。另外，想要出動100公尺高的雲梯車來救援，也因香港法規規定的緊急通道為6公尺，多數道路並不符合此種雲梯車所需的10公尺路寬條件，而無用武之地。無人機更因為所能攜帶的滅火水帶，還小於一般消防員與消防車所用的水帶，而無太大用處。

