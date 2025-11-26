警鈴根本沒響...香港大火至少13死 為何傷亡如此嚴重？悲哀原因曝光

香港大埔宏福苑嚴重火災，目前13人死亡，死者與失聯者幾乎都老年人。（圖／美聯社）

香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重火警，由於未使用防火材質的鷹架，加上天候乾燥、強風助陣下，火勢迅速延燒至其他6棟樓，整個香港都能看到直衝天際的煙塵，截至晚間10點半仍未撲滅。為何死傷如此慘重？如今答案也揭曉。

宏福苑大火至今延燒已超過7小時，香港消防處在15:02將火警升為3級，僅過半小時，15:34升級4級，並在傍晚18:22升為最高的第五級火災，但由於建築物實在太高，加上煙囪效應影響，火勢迅速往上竄，導致消防車即便到場，也根本束手無策。目前13人死亡中，還包括一名衝入火場救災卻不幸墜樓的消防員。

一名住戶葉先生受訪時，表示下午下樓時，看到宏昌閣外牆鷹架起火，火舌在周圍飛舞，火花飛下來落在垃圾站上，就瞬間燒起來了，「火花到哪火就燒到哪」，隨即自己住的宏泰閣也受到波及，砰的一聲就燒起來了，全程警鈴完全沒有響，他趕緊叫妻子下樓逃生，但火已經燒到大門，根本出不去，也回不了家，受困在內，目前打手機都沒接。

大埔區區議員羅曉楓表示，火災發生在下午，年輕人都在外工作，留在家中的都是老年人，加上警鈴沒響，根本來不及逃命，因此死傷特別嚴重，目前死者與失聯者幾乎都是長者，年輕人接到通知趕緊回來了解情況，但也只能祈求警消盡力協助。

