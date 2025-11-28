警鈴沒響逃生難！大火災民怒控「硬生生燻烤死人」

災民血淚控訴，大火時警鈴根本沒響過。（圖／東森新聞）





到底為什麼會發生這場嚴重的火警？火勢在短時間內延燒8座住宅大樓中的7棟，高樓火海猶如煉獄。許多居民控訴，事發時警鈴根本沒響，更有前大樓保安表示，為了施工方便，早在今年五月就發現消防警鈴疑似被人關閉。香港警方凌晨突襲承包商「宏業建築工程公司」，帶走三名涉嫌過失致死的負責人。

香港宏福苑大火，災民血淚控訴大火時警鈴根本沒響過。社區大樓保安主管向港媒披露，早在今年五月就發現消防警鈴系統疑似遭人關閉。

前宏福苑保安主管黃先生：「那個火警控制面板經常掛牌，也就是關閉消防系統警鐘警鈴系統，方便工人出入。有時工人會從防火梯離開大樓，也是方便他們工作，工作完又不鎖門，就不會常響囉。」

疑似貪圖一時方便，卻釀成致命後果。居民更頻頻拍到，有工人就在鷹架上抽菸。

當地居民：「先生你又在這裡抽菸。」

更諷刺的是，折合約台幣13.27億的天價維修合約，卻換來草率施工與屋毀人亡。

香港新界高級警司鍾麗詒：「每層樓電梯大樓窗外，發現有一些發泡膠的包封。我想大家都知道，發泡膠是非常易燃的物品。」

香港警方28日凌晨，逮捕承包宏福苑大樓外牆工程的宏業建築工程有限公司，3名涉嫌過失致死的負責人。宏業建築於2004年成立，多年來曾涉及至少數十起工程安全與違規案件。

宏福苑外牆維修工程先前也曾陷入嚴重的圍標爭議，宏業建築比另一家競標公司多出約6億新台幣卻得標，1984戶家庭被逼得在九個月內支付60-76萬元的鉅額維修費，現在錢沒了家也沒了。

