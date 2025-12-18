警鈴響不停！ 2男圖書館爆拉扯 觸動AED響逾1小時

新北市三重市立圖書館發生一起因占位問題引發的肢體衝突事件，兩名相識男子在館內拉扯過程中撞到自動體外心臟去顫器（AED）設備，導致警鈴持續響了一個多小時。這起事件發生在17日傍晚6點多，警鈴一直響到晚上8點才由廠商修復，所幸設備並未損壞。由於AED設備價格不菱，主機價格從65000元至15萬元不等，零件貼片約1800元至8000元，電池最貴可達12000元，此類設計是為了聚集人群並防止兒童誤觸使用。

兩男圖書館爆拉扯，觸動AED設備。（畫面提供／歐哥）

廣告 廣告

這起衝突事件發生在新北市三重市立圖書館，當警方趕到現場時，一名黑衣男子仍顯得氣憤。據了解，這兩名原本就相識的男子疑似因為占位問題在圖書館內爆發拉扯，過程中不慎撞到AED設備，觸動警鈴，導致工作人員緊急報警。警鈴從傍晚6點多開始響起，一直持續到晚上8點廠商到場修復，總計響了一個多小時。ED設備不僅設置在圖書館，也普遍存在於學校、警局等公共場所，以應對緊急情況。這些設備通常會標示清楚的操作流程，方便不熟悉的民眾在緊急時刻使用。關於警鈴長時間響起的原因，非當事AED業者陳小姐表示，基本上所有廠商都會設定開門時會有警鈴聲，這樣的設計是為了聚集人群，就像火災警報一樣，目的是告知大家這裡發生了事情。

警方到場處理後，兩名男子表示不願提告，選擇自行和解。然而，在公共場合爆發肢體衝突並撞到AED設備觸動警鈴的行為，不僅可能損壞重要的救命設備，也嚴重影響了其他前來閱讀的民眾。這起事件也提醒大家在公共場所應當保持秩序，避免因小事引發不必要的衝突。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

買屋糾紛釀禍！新店75歲翁持「汽油」找房仲尋仇

台中男帶槍吃黑輪！包包摔地「嚇呆眾人」 竟拿去應徵想抵押300元

夜店動線碰撞惹衝突 兩男爆口角 警制止

獨／勸阻不要抽菸！ 博士生「錄影＋拔菸」 反遭勒脖慘摔

