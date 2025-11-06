警銀合作再升級 基警與基隆二信共同守護市民財產安全
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為強化防詐網絡、提升攔阻詐騙效能，基隆市警察局持續推動警銀聯防合作，積極前往轄內金融機構進行防詐聯繫交流，透過面對面溝通與實務經驗分享，深化雙方合作默契，共同守護市民財產安全。
基隆市警察局刑事警察大隊副大隊長黃智傑11月5日前往基隆第二信用合作社拜訪副總經理宋成玉，雙方就近期轄內詐騙態樣及防制作為進行交流座談。黃副大隊長指出，詐騙集團常假冒公務機關人員，佯稱民眾個資遭盜用、涉及刑事案件，並以「協助報案」為由轉接給假檢警，進而誆稱需「監管財產」，要求被害人交付現金、金融卡或帳戶資料。近來更出現詐團指示民眾將資金匯入自己名下帳戶、再交付提款卡供詐騙集團提領的手法，因交易帳戶屬民眾本人所有，往往使行員難以及早察覺異常，造成警方攔阻難度增加。黃副大隊長呼籲金融機構行員應特別留意此類交易態樣，加強關懷提問與即時通報，共同防堵詐騙金流。
黃副大隊長進一步說明，基隆市的警銀聯防機制已逐漸成熟，金融機構能有效的即時辨識可疑交易態樣並通報警方到場協處。然而，詐騙集團為規避行員關懷提問，近來轉而指示被害人以ATM頻繁提（匯）款，藉此避開臨櫃交易。針對此類情形，金融監督管理委員會近期推動「金融卡提領關懷機制」，要求金融機構針對短期內頻繁提領或靜止戶異常交易等情形，主動發送簡訊、APP通知或致電關懷查證，即時阻詐並有效減少民眾財產損失。
基隆二信副總經理宋成玉表示，基隆二信長期重視防詐教育與客戶金融安全，除持續精進行員識詐訓練與通報作業外，亦積極配合警方推動「阻詐金鐘罩－高關懷保護對象名單」制度，透過名單更新與內部資訊整合，協助行員即時辨識高風險客戶，落實關懷提問程序。同時，基隆二信亦設有攔阻獎勵制度，對成功攔阻詐騙案件的行員給予表揚以鼓勵同仁主動關懷、積極通報。未來將持續配合警方深化合作，打造更完善的警銀聯防體系。
警方呼籲，詐騙手法層出不窮，唯有持續強化警銀合作、完善示警與關懷機制，方能有效阻斷詐騙金流、守護民眾財產安全。民眾若接獲可疑電話或訊息，請謹記「一聽、二掛、三查證」，並立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免落入詐騙陷阱。
