警銀同心 反詐同行 基警與基隆一信共築反詐防線

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局持續推動警銀聯防工作，積極與轄內金融機構進行防詐聯繫交流，透過經驗分享與實務討論，強化雙方防詐應變能量與通報機制，期能在第一時間識別可疑交易，攜手守護民眾財產安全。

基隆市警察局刑事警察大隊副大隊長呂景發11月6日前往基隆第一信用合作社拜訪理事主席黃昭胤，雙方就近期轄內常見的詐騙手法及遭詐民眾臨櫃交易特徵等議題進行交流。呂副大隊長指出，基隆第一信用合作社屬於在地化合作社，行員與客戶之間多半相互熟識，並了解客戶的職業及日常交易習慣。警方曾接獲報案顯示，雖行員有對客戶進行關懷提問，但被害人依詐團指示，以平時常見的交易理由作為回覆，致使行員誤認為例行性業務操作而未察覺異常。

呂副大隊長表示，此現象反映出詐騙話術不但與時俱進、手法也不斷推陳出新，詐團甚至會利用行員與客戶間的信任關係作為掩護，營造「正常交易」假象，讓行員更難介入即時阻詐。建議金融機構可持續強化防詐教育訓練，將「熟客深入關懷提問」等情境納入實務演練，協助行員在面對熟悉客戶時，也能保持高度警覺與通報意識，共同強化防詐防線。

基隆一信理事主席黃昭胤表示，基隆一信目前積極執行各項防詐措施，除針對客戶短期密集臨櫃交易的異常情形設定示警機制，提醒行員提高警覺、主動關懷外，也針對ATM出現異常交易的客戶主動致電關懷，協助即時查證可疑情形。同時也積極配合基隆市警察局推動「阻詐金鐘罩－高關懷保護對象名單」制度，透過將名單導入系統，協助行員即時辨識高風險客戶，強化臨櫃關懷與通報效能。黃理事主席強調，未來將持續與警方深化合作，打造更完善的警銀聯防體系。

警方呼籲，面對層出不窮的詐騙手法，請民眾提高警覺，凡遇到可疑來電、訊息或要求轉帳的情形，務必冷靜查證、勿急於操作，並記得「一聽、二掛、三查證」，可撥打165反詐騙專線或110報案專線，共同守護財產安全。