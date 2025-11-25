警銀攜手守住辛苦錢 南市10月成功攔阻詐騙逾6500萬元

台南市長黃偉哲（右四）、市警局長林國清（左三），表揚金融機構及超商業者等十月阻詐有功人員。（市警局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市今年十月金融機構及超商業者成功阻詐一百四十二件、阻詐金額六千五百二十九萬餘元，最高一筆達到四百萬元，阻詐有功人員二百零六位，二十六日在市府治安會報中接受市長黃偉哲公開表揚。

市警局指出，受獎績優金融機構包括台新銀行永福分行、彰化銀行安南分行、中國信託商業銀行東台南分行、華南銀行永康分行等；其中，台新銀行永福分行經理劉小筠、行員盧浚彬發現民眾一口氣欲匯款四百萬元，主動關懷並通報員警到場共同勸阻；經了解，該民眾聲稱要替夫兄公司清償欠款，卻不清楚欠款細節，經警方與行員耐心勸說，該民眾才打消匯款念頭，避免重大財損。

廣告 廣告

市長黃偉哲說，十月阻詐案件中，最高一筆達到四百萬元，最少也有二千元，無論金額大小，第一線行員在察覺異常後主動關懷，通知警方協助，才能一再為市民守住荷包，要向金融機構行員、超商人員和警察同仁表達由衷謝意。

市警局說，南市十月份詐欺受理件數一千一百零七件，較上月略減少，主要是假網拍、假抬資和色情應召詐財；被害人年齡層，以二十四歲至四十九歲占六成二以上最多，其次是二十三歲以下近二成；五十至六十四歲占一成二；被害人職業以基層技術工、勞力工接近三成最多，專業技術人員也有近三成。

南市警局長林國清提醒，普發現金開始領取後，民眾更要提高警覺，避免落入詐騙陷阱，；若收到可疑訊息，請撥打一六五反詐騙專線查證；警方已在金融機構、便利超商及ATM熱點加強巡邏與安全維護，讓民眾領錢更放心、更安全。