警銀攜手防詐騙行動中 全民提高警覺守財安全

%E4%B8%80 19

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為有效防範詐騙犯罪，守護民眾財產安全，基隆市警察局第一分局長温基興於114年1月9日率員前往轄內台北富邦銀行基隆分行、國泰世華基隆分行、光二路郵局，進行反詐騙犯罪預防宣導，並與行員面對面交流實務案例，強化第一線臨櫃關懷提問及通報機制。

警方指出，近來詐騙集團手法層出不窮，常假借「投資獲利」、「假檢警」、「解除分期付款」或「親友急需用錢」等話術，誘使被害人至銀行臨櫃提領或匯款。銀行行員為防詐第一道防線，透過即時關懷提問與警政單位通報合作，已成功攔阻多起詐騙案件。

廣告 廣告

%E4%BA%8C 11

宣導過程中，警方除分享近期實際案例外，也說明常見詐騙關鍵徵兆，如民眾神情緊張、通話中受指示操作帳戶、急於大額提領現金等情形，提醒行員如發現異狀，應即啟動通報程序，爭取黃金時間阻詐。

基隆市警察局第一分局長温基興表示，未來將持續結合金融機構、社區及相關單位，深化反詐騙宣導能量，並呼籲民眾提高警覺，牢記「不明來電要查證、陌生投資要小心、匯款轉帳多思考」，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向就近派出所諮詢，共同打造安全無詐的生活環境。