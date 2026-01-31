警銀聯手即時攔阻詐騙 成功保住民眾逾10萬元血汗錢

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員莊佳修、曹銘宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於115年1月20日下午接獲轄內金融機構通報，稱有民眾臨櫃欲匯款新臺幣10萬7,442元予不明人士，行員察覺交易內容可疑，立即通報警方到場協助。

經了解，該名游姓婦人表示係委託友人於某貴金屬交易網站購買白銀現貨，惟對該交易平台之真實性及合法性無法清楚說明。警方與銀行行員耐心向游婦說明近期常見投資詐騙手法，提醒渠應審慎查證投資管道，避免因誤信網路資訊而遭詐騙。

經警方與行員反覆勸說及關懷提醒後，游婦最終打消匯款念頭，成功避免財產損失。本案警銀即時合作，順利攔阻新臺幣10萬7,442元，展現防詐騙通報機制之成效。

大安分局呼籲，詐騙集團常假借投資貴金屬、虛擬貨幣等名義誘騙民眾匯款，民眾如遇高報酬投資或不明匯款要求，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或向就近派出所諮詢，共同守護自身財產安全。