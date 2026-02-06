警銀聯手實境演練 防搶應變更到位

警方在銀行大廳迅速壓制持槍歹徒，完成防搶應變演練情境。（民眾提供）

為提升金融機構防詐騙與防搶應變能力，台南市政府警察局第一分局日前與轄內金融機構台中商業銀行台南分行共同辦理「防詐關懷提問暨防搶應變演練」，透過情境模擬強化行員臨場判斷與警方快速應處能力。

演練情境中，一名歹徒佯裝一般民眾進入銀行臨櫃辦理提匯款，並聲稱資金用途為投資，強調必須依「投資老師」指示於當日完成匯款。行員依照防詐「關懷提問機制」進一步詢問匯款細節時，發現對方說詞反覆、內容模糊，立即提高警覺，在不驚動對方情況下冷靜應對，並同步啟動通報機制通知轄區警方到場協助，展現警銀之間的即時聯防默契。

演練模擬歹徒持槍威脅行員場景，強化行員臨場應變與通報能力。（民眾提供）

歹徒察覺行跡敗露後情緒失控，突然亮槍威嚇行員交付現金，並喝令現場民眾趴下。面對突發狀況，行員依防搶標準程序沉著處置，一方面暗中啟動警報系統，一方面假意配合以穩定歹徒情緒，同時巧妙製造鈔票散落的情境，成功分散對方注意力，為警方到場爭取關鍵時間。警方接獲通報後迅速趕抵現場，趁歹徒分神之際立即上前壓制，現場民眾亦在確保安全情況下協助控制歹徒行動，隨後由支援警力接手完成逮捕，整起演練過程緊湊逼真，充分展現警民攜手合作的應變能力。

第一分局分局長章振國表示，年節前後為金融犯罪高風險時期，警方將持續與轄內金融機構保持密切聯繫，透過定期演練與加強巡邏防範於未然。市民切勿輕信來路不明的投資管道或高報酬話術，如遇可疑情形應撥打一一０或一六五反詐騙專線查證；提領大量現金建議兩人以上同行護送，亦可向警方申請護鈔服務，共同守護財產安全。