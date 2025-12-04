警銀聯手破詐騙劇本 網戀甜言蜜語要騙39歲女30萬元

cnews204251204a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

「點進去的不是連結，是陷阱」。台中市第二警分局表示，1名39歲吳姓女子，疑在抖音認識了1名暱稱「讓一切隨風」的男網友，自以為遇上人生中最浪漫的劇情，沒想到對方其實是詐騙集團的「感情工程師」。兩人才在Line上聊了1個多月，女子便沉浸在「老公、老婆」的甜蜜劇本裡，不但把自己的銀行帳號、密碼都交出去，甚至在對方一句「事情解決後，就飛到台灣照顧你一輩子」的承諾下，準備到銀行匯款新台幣30萬元。幸好銀行行員與員警，及時聯手攔阻了這場愛情騙局。

第二警分局表示，吳女要匯款時，所幸郵局行員一眼察覺不對，立刻報警阻止，成功保住了女子30萬元積蓄與她的「下一段人生」。當時，轄區永興派出所警員陳子暘、蘇博澄等，到場了解發現，女子深陷「網戀泡泡」中，從甜言蜜語一路被導向匯款指令，甚至還被要求加入陌生LINE帳號、下載不明APP等。

警方表示，員警耐心解說詐騙集團的常見套路，包括利用社群平台假交友，以甜蜜攻勢先取得信任後，再以「急需用錢」「處理完就飛來陪你」等理由，誘騙匯款。吳女這才驚醒，原來一直以為找到了長期飯票，結果是一場空。也頻頻向員警的及時阻詐，表達感謝之意。

第二警分局長鍾承志提醒，網路世界連結快速，但愛情不能點一下就信，若遇到以下情況，務必提高警覺。例如社群平台突然有陌生人主動示好、很快就甜言蜜語、互稱老公老婆、要求提供帳號密碼、下載不明APP、要錢、要匯款、要協助「度過難關」等。切記！真正愛你的人，不會急著叫你轉帳，只有詐騙集團才會。

照片來源：台中市警方提供

