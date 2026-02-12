警銀聯防北市奪六都第一！蔣萬安頒獎表揚有功行員

臺灣銀行大安分行行員，單筆攔阻金額新臺幣1300萬元（114年11-12月當期單筆最高）。（圖／北市刑大提供）





臺北市政府今（12）日在治安會報中，由市長蔣萬安親自頒發感謝狀與獎金，表揚多家金融機構及第一線行員積極協助防堵詐騙的具體成果。此次獲獎單位包括國泰世華銀行、王道銀行、中國信託銀行等業者，於114年11月至12月期間成功攔阻多起詐騙案件，守住民眾財產安全。統計顯示，114年度臺北市透過警銀合作，共攔阻詐騙案件2525件，保住金額高達26億5486萬餘元，績效居六都之首。

115年1月打詐儀錶板臺北市受理件數及財損金額。（圖／北市刑大提供）

為鼓勵金融從業人員主動關懷與即時通報，臺北市警察局設置攔阻獎勵機制。凡成功攔阻10萬元以上匯款或阻止民眾設定約定轉帳者，每案最高可獲1萬元獎金。本期全市共發出獎金198萬7千元，由市長於會中親自頒發感謝狀及獎金給攔阻金額最高的前5名有功行員，肯定其守護市民財產的努力。

本期攔阻金額最高案例發生在臺灣銀行大安分行。一名民眾臨櫃欲將1300萬元現金存入並轉匯至不明境外帳戶，對資金來源說詞反覆，先稱是海外博弈所得，後又改稱買賣黃金獲利。行員察覺異狀立即通報轄區大安分局員警到場協助，經耐心說明詐騙常見手法後，民眾終於打消匯款念頭，成功保住大筆積蓄。

市長與有功金融機構人員合影。（圖／北市刑大提供）

刑事警察大隊指出，依115年1月「打詐儀錶板」統計，當月臺北市受理詐欺案件1541件，財損金額達11億5803萬元，並查獲詐欺集團23團179人，查扣不法所得294萬餘元。分析顯示，「假投資詐騙」仍為最大宗手法，詐騙集團多潛伏於社群網站、交友軟體與通訊平台，透過投資群組包裝、偽造獲利截圖與成員配合演出，營造穩賺不賠假象，誘使民眾投入資金。

警察局呼籲，防詐工作需要全民參與，金融機構是阻斷詐騙金流的重要防線。透過行員主動關懷提問與即時通報，可大幅降低民眾受騙風險。未來將持續深化警銀合作與宣導機制，公私協力，共同打造更安全的金融環境，守護市民財產安全。

