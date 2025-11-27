警鐘全程沒響！宏福苑連棟火警延燒2日 住戶怒吼警報失靈、外牆竹棚延燒

消防人員持續進行撲救與搜救行動，火勢至27日仍未完全受控。（圖／達志／美聯社，下同）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」於11月26日下午發生五級大火，火勢猛烈，延燒整晚，造成重大死傷。初步研判，起火地點為宏昌閣棚架位置，至27日為止，火勢仍未完全撲滅，消防處表示，搜救行動預計會持續至黃昏。另據多家港媒報導，截至目前已有至少44人死亡。事件發生後，住戶陸續揭露火警當下的混亂情況，部分更對屋苑管理及施工安排提出質疑。

大埔宏福苑發生火警，火勢從外牆棚架迅速延燒至多棟建築物

根據《香港01》報導指，至27日上午，火場仍有明火，搜救與調查仍在持續，據了解，宏福苑建成至今已42年，共有8座住宅大樓、近2000戶。火警發生前，屋苑正進行大規模外牆維修，所有樓宇均搭設竹棚防護架。火災起於下午3時許，有居民目擊外牆棚架冒出火光，隨後火勢在強風下迅速延燒，蔓延至多幢大廈外牆及部分住宅單位，引發連棟火警。

現場濃煙密布，火勢延燒至多戶住宅，造成重大傷亡。

報導引述香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問，其中一位住戶鄧先生表示，事發時他正上班，不在家中。他所居住的宏昌閣是起火首幢大廈，當初接獲火警消息時，以為只是一般火警，灑水應能撲滅，未料火勢迅速升級，「回去都無計可施」，因此選擇留在公司，以便掌握較全面的資訊。

鄧先生回憶，至當日下午約5時，有街坊呼籲居民前往社區中心報告住戶情況，他才趕回大埔。當時火勢仍然猛烈，街坊們聚集現場觀察，但明顯已無力阻止火勢蔓延。他指出，過去曾有居民反映有地盤工人在棚架吸煙，甚至拍下相關影片，雖他本人未曾親眼目睹，但常在樓層聞到煙味，因此相信有人在棚架範圍內吸煙。

宏福苑火警疑與外牆棚架延燒有關，事發前全區皆進行外牆整修作業。

此外，鄧先生提到，今年早前10號颱風曾將大廈的棚架防護網吹走，之後雖已更換新網，但未留意新材料是否合乎規格。他強調，目前最關心的仍是搜救行動，並指出，火警當晚許多街坊整夜在報平安與尋找失聯家人，至今仍有不少人未能聯絡上親屬。

何先生接受港媒訪問時指出，火警發生時「警鐘從頭到尾都沒響過」，亦無聽到管理公司使用大聲公廣播或指引疏散。他認為這是本次事故中的一大漏洞，令住戶錯過了及早逃生的機會。

他回憶，大火由宏昌閣開始，迅速延燒至其他大廈。他當時不在家，接獲消息後緊急打電話通知父親逃生，「幸好我打電話畀爸爸，唔係真係走唔切」。但他表示，現場早已封路，父親無法上樓，工地的外籍女工也被緊急撤離。

另有一名何姓住戶接受港媒訪問時指出，早前屋苑進行外牆維修時，曾進行住戶投票，多數人希望分棟施工，以減少風險，但建築商最終仍選擇多幢大樓同時進行工程。他批評此決定導致大火迅速蔓延，「現在就是火燒連環船」。對於火警起因，何先生表示，他不相信是煙頭引起，「這些菸頭不可能引發這麼大的火」，但具體原因仍有待當局調查釐清。

