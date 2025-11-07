警鐘響起：美國連四場選舉 民主黨通殺共和黨

在被視為「全國民意晴雨表」的維吉尼亞州，民主黨籍斯潘伯格（Abigail Spanberge）以15％的優勢奪下州長寶座，圖／Abigail Spanberger臉書

吳芳銘／政治經濟觀察員

美國川普政府在停擺與通膨中步履蹣跚，一場地方選舉的結果，讓政治氣壓驟降，像一記悶雷，敲響「川普主義」的回音牆。

維吉尼亞州、紐澤西州、紐約市與加州的特別選舉，民主黨幾乎橫掃所有關鍵席位，從州長、市長到法院席次以及選區重劃案，藍色（民主黨）浪潮再次淹過紅州（共和黨）邊界。共和黨的失利，是一次關於戰略、心理與權力依附的深層警訊。

民主黨在這局的全勝，不僅翻轉地方權力地圖，也揭示美國政治的深層變化：當經濟焦慮壓過意識形態，當選票從治理映到日常，川普權力的象徵開始失靈。

在被視為「全國民意晴雨表」的維吉尼亞州，民主黨籍斯潘伯格（Abigail Spanberge）展現「經濟溫和化」形象奪回郊區票倉，以15％的優勢奪下州長寶座，紐澤西州的謝里爾（Mikie Sherrill）以領先12.5％差距勝出，紐約市則誕生了首位民主社會主義者、百年來最年輕的穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani），一舉橫掃中產階級、勞工、年輕與移民族裔的選票。另外，在加州由民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）推動同意重畫選區也成功通過，預計為民主黨在眾議院多贏得5席。

表面上，這只是一次地方層級的周期性選舉；實際上，是一場對川普執政一年後民意走向的期中考。選民用選票傳遞出明確訊號，對高通膨、關稅壁壘、反移民與政府停擺的焦慮，遠勝過對「讓美國再偉大」（Make America Great Again，MAGA）的懷舊口號。

川普的反應：否認責任、歸咎制度與再造敘事

選舉結果出爐當晚，川普在「真相社交」（Truth Social）上連發3則貼文，語氣一如往昔的劇烈。他歸咎於「我沒親自參選」以及「政府停擺」導致共和黨失利，拒絕承擔責任，也拒絕檢討政策方向。

這種「否認式領導」模式，或將成共和黨的失策。川普以個人品牌綁架共和黨策略，要求候選人推行「複製、貼上」白宮政策，卻未意識到地方選舉的民意與議題關懷的風向早已改變。

當紐澤西州民主黨州長謝里爾反擊對手恰塔雷利（Jack Ciattarelli）時，直指他是「特倫頓（Trenton，紐澤西州首府）的川普」，就把對手與川普劃上等號，擊中要害。

共和黨的尷尬在於：若不迎合川普，就拿不到川普核心選民的支持；若太迎合他，又會失去溫和中產與MAGA支持者的信任。這種結構性的依賴，使得共和黨成為川普政治人格的附庸，而非一個能回應時代挑戰的政黨。

紐澤西州民主黨州長謝里爾（左二）反擊對手恰塔雷利（Jack Ciattarelli），直指他是「特倫頓（Trenton，紐澤西州首府）的川普」。圖／Mikie Sherrill臉書

民眾的焦慮：生活成本與購買力的戰爭

與川普的情緒性反應形成鮮明對比，這回民主黨的勝選戰略顯得冷靜而務實，把選戰定位聚焦於「生活成本」。

在紐澤西，謝里爾的競選承諾是凍結公共事業費、降低租金壓力、擴大可負擔住房；在維吉尼亞，斯潘伯格以中間溫和姿態訴求「讓家庭喘口氣」；在紐約，曼達尼提出免費公交、市營超市與公費托兒所制度，主打「讓紐約人人負擔得起」。

這些政見看似庶民，卻直擊核心。根據《耶魯大學預算實驗室》的估算，美國當前在川普發動無差異攻擊的全球對等關稅戰，使得美國的有效關稅率來到17.9%，是1934年以來最高水準，物價平均上升1.3%，普通家庭每年實際購買力減少1,800美元。最底層的20%家庭更損失近1,000美元。

這場「生活成本戰爭」，成為選民關懷的真正戰場。當共和黨繼續高喊「移民威脅」與「犯罪氾濫」，選民更關心的卻是可以生活的代價。

社會斷層：族群、階級與投票的轉向

此次選舉最值得注意的變化之一，是拉丁裔與亞裔選民重新歸隊於民主黨。

2024年總統大選時，川普曾在這兩個族群中取得歷史性突破，但在一年後的州長選舉裡，這一趨勢迅速逆轉。

紐澤西巴賽克郡（Passaic County）從共和黨領先3％變為民主黨贏15％；維吉尼亞的馬納薩斯帕克（Manassas Park）地區，斯潘伯格領先優勢翻倍達42％。這些地區正是拉丁裔與中產家庭密集的地帶。

共和黨強硬的「驅逐行動」宣傳、邊境封鎖與對庇護城市的攻擊，使拉丁裔社群重新感受到被排除的焦慮。民主黨則以「社會安全網」與「機會平等」重新爭取他們的信任。簡言之，這不僅是政黨競爭的勝負，更是「誰代表移民族裔」的象徵之戰。

經濟失靈：川普經濟學的內爆邏輯

川普曾以「保護美國工人」為旗號發動關稅戰與關稅壁壘，但現實卻是：這些政策傷得最重的，恰恰是他聲稱要保護的群體。

根據美國勞工部資料，川普2.0製造業就業成長放緩至0.4%，而物價漲幅卻超過2%。當進口原料、電子元件與生活用品的成本全面上升，受薪階級的實際收入被侵蝕。

政府停擺與預算削減更讓聯邦雇員與中產族群首當其衝。維吉尼亞州龐大的政府機構聚集地北郊地區，是此次民主黨強勢回歸的關鍵票倉。當薪水延遲發放及公共服務停擺時，這些選民用選票懲罰了執政者。

「川普經濟學」的邏輯，在本質上是一種「象徵性保護」，透過口號與對外威脅製造安全感，而非實際改善生計。這種幻覺政治，如今被生活困頓的現實擊破。

民主黨的再造：從防守到破壞式政治

更深層的變化，在於民主黨已不再試圖修復被川普時代破壞的「舊秩序」，而是轉向一種「破壞式政治」（Politics of Disruption）。

加州州長紐森推動選區重劃分規則的選票提案（Proposition 50），正是這種思維的體現。他直言：「遊戲規則改變了，我們不能假裝一切恢復常態。」這句話的潛台詞，是民主黨正在重寫美國地方政治的玩法：不再被動防守，而是主動重構。

這種策略背後的意識，是對極化現實的承認，既然川普將政治變成一場持續的對抗，那麼民主黨就以牙還牙、民粹或激進的民生議題直球對決。

如曼達尼高舉從免費公車、市營超市到到公費托育等政策，謝里爾提出凍結公共事業費，這些措施或許財務負擔沉重，卻重新奪回了「政府有用」的敘事主導權。

同時，民主黨「暫時」回魂的勝利也暴露了民主黨內戰：進步與激進派要重塑政治，建制派卻還抱著老舊的價值幽靈不放，將考驗民主黨未來在「經濟民粹」與「傳統自由主義」之間的定位。當贏得政權的路線指向強調庶民的生活壓力，這正是很多選民關切但傳統自由派可能忽視的問題。

作者指出，美國共和黨陷入迷途，搖擺於川普與未來之間。圖／美國白宮flickr

共和黨的迷途：在川普與未來之間

縱使這次改選或投票的這些州，民主黨較具長年優勢，但投票結果共和黨流失更多選票，在距離2026年期中選舉僅餘一年下，共和黨在新民意考驗下，仍將面臨抉擇。若仍執著於川普式的「個人化政治」，它將繼續輸掉郊區、年輕與中下階級選票；若試圖擺脫川普，則可能激怒對MAGA堅定不移的核心支持者。

這是一場政治的囚徒困境。共和黨的失敗在於，對川普或MAGA的忠誠，正在吞噬共和黨的現實感。易言之，這是「川普依賴症」的政治陷阱：黨的靈魂被「偉大的」個人綁架，「偉大的」政策卻不接地氣失去現實感。

更深層的問題在於，共和黨已失去對經濟敘事的掌控力。當年它以「自由市場、低稅負」為旗幟，吸引了企業家與中產階級；如今，它卻陷於「反移民、反政府」的負面動員。緣於「川普經濟學」的願景與利益未實現，到來的反而是壞消息，直指沒有未來。

一名前共和黨顧問指出：「黨內所有人都知道，川普既是毒藥也是氧氣，他能動員群眾，但也讓我們失去理性。」這句話，道破共和黨現狀的悲劇性。

裂痕裡的資源再分配

美國政治的裂痕已無法靠懷舊修補。民粹主義不再是局部現象，而是一種結構性語言：無論是右派的排外，還是左派的福利，都在搶奪「被忽視者」的憤怒。

此次選舉讓人看到，民眾的焦慮正在尋找出口，不是誰能吶喊得更大聲，而是誰能真正降低生活成本。

川普仍擁有聲量，但漸失去說服力；民主黨贏得選舉，但仍需證明改革能落實。

真正的美國戰場，不在國會，也不在白宮，而在每一張購物單、每一張租金的帳單裡，這才是生活和政府治理的底色與張力。對生活的直接威脅會改變底色與決定對政治反撲的張力。

這場從「偉大」到「可負擔」的政治轉向，正在重寫美國民主的意義，讓人民不再成為口號的背景，而成為決定方向的主體。

當政治回歸民生，當選票是民意的出口，美國或許才有機會走出回音牆，聽見現實的聲音。

