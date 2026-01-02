警長視察虎尾分局 慰勉辛勞

落實「報案快、到場快、處置快」警政署長張榮興親赴雲林慰勉警察同仁。（記者劉春生攝）

內政部警政署署長張榮興於二日親赴雲林縣警察局虎尾分局視察，並慰勉基層同仁辛勞。在雲林縣警察局局長黃富村、虎尾分局分局長方子欽等人的陪同下，張署長親切關懷第一線員警執勤狀況，除頒發慰勉金實質鼓勵外，更對同仁長期堅守崗位、維護社會治安的無私付出，表達高度肯定與誠摯感謝。

虎尾鎮作為雲林縣的交通樞紐與觀光重心，轄內不僅有高鐵雲林站，亦涵蓋布袋戲館、毛巾觀光工廠等多處人潮聚集地。為響應署長「科技建警」政策，雲林縣警察局自二零二五年九月起全面導入「行動AI巡防系統」，利用AI技術分析治安與交通熱點，規劃最佳巡邏路線，成功將傳統巡邏模式化被動為主動。

針對雲林縣年度觀光人次突破兩千萬大關，張署長特別指示針對高鐵站等大眾運輸樞紐提高見警率。鑑於近期社會關注的隨機襲擊事件，署長要求同仁務必強化緊急應變處置能力，落實「報案快、到場快、處置快」三大原則，確保一一零通報機制精準運作，面對重大危安事件能即時掌握現場狀況。