警開立告誡書！跟蹤藥局女助理還送餐 60歲男喊冤：幫外甥找老婆

記者楊忠翰／台北報導

藥局男員工代為出面向警方陳述中年男子騷擾過程。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區驚傳跟騷事件， 1名37歲的張姓藥局女助理，近日頻遭年長男子跟蹤騷擾，對方不但問她有無對象，還多次拿餐點給她吃，甚至經常一路跟蹤她，讓她上班時莫名恐懼，遂決定前往派出所報案；29日警方通知60歲的鄭姓男子到案說明，並依法開立告誡書。

中山分局表示，27日上午10時許，張女前往派出所求助，並陳述自己被跟蹤騷擾經過，警員隨即說明《跟蹤騷擾防制法》法條內容，並建議她可以提出告訴，藉以保障自身權益，張女思考過後決定暫不提告，但警方仍針對該地點加強巡邏。

孰料，張女剛報完案，值班警員又接到藥局電話，指出該名男子又在附近閒晃，但巡邏警員到場時發現，該名男子早已離去，警員遂向店員了解事情經過；張女歷經一夜思考後，28日中午前往中山二派出所提告，警方依規定受理報案，鎖定鄭姓男子涉有重嫌，循線通知他到案說明。

29日下午時分，鄭男前往派出所應訊，並表示自己就是該藥局的會員，彼此也知道對方名字，他認為張女外貌出眾，想介紹給自己的外甥，才會詢問對方有無男友，他送餐給張女食用，也是為了打好關係，前3次對方也都收下了，直到第4次才拒絕。

至於尾隨跟蹤部分，鄭男則表示，他就住在藥局附近，有時候就是剛好經過，順便看看張女有無上班；儘管鄭男有一套自己的說法，但承辦警員持保留態度，仍依法開立告誡書，倘若鄭男再次違反跟騷法，張女便可申請保護令，鄭男無奈表示：「那我去別的藥局領藥總可以了吧！」

