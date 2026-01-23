警防搶演練太逼真 民眾驚嚇後連稱好

%E4%B8%80 44

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】寒風刺骨陰雨綿綿的天氣裡，突然一聲槍響「通通不要動！搶劫!」2名歹徒進入金融機構內持槍高喊搶劫，別緊張!這是基隆市警察局第四分局因應農曆春節將至，民眾至銀行及ATM提領現金需求增加，易引起不肖歹徒覬覦，特別結合轄內基隆市第二信用合作社安和分社於115年1月22日所共同實施自衛及防搶演練。

由員警扮演搶匪，持槍至安和分社臨櫃恐嚇行員後行搶，行員見狀按下自動報警連線裝置，警方獲報隨即通報線上警網趕抵現場並立即實施攔截圍捕，並向歹徒喊話勸其投降，惟歹徒持槍反抗，員警遂以佈署之優勢警力予以壓制，成功逮捕到案。

本次無預警擬真防搶演練過程緊湊逼真，更模擬多種可能發生之情事，除讓金融機構行員及民眾遇事如何機警因應，降低自身傷害外，更可提升各大量現金出入之營業場所安全及自我防衛能力，強化行員與員警通報整合機制。

基隆市警察局第四分局長洪政崴提醒民眾，農曆春節即將到來，民眾亦會提取大量現金，應特別注意「錢財不露白」，並注意周邊有無可疑人士，若欲提存領大額現鈔，可撥打110電話向警方申請提供「護鈔服務」，另外，舉家外出也可向警方申請加強巡邏，治安平穩讓市民安心歡樂迎新年，另外基四警並提醒民眾詐騙集團會在網路上散布不實投資廣告訊息，如市民在臉書或LINE上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙！如有疑問可立即向110或165查詢及協助。