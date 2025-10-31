警陪同面交「300萬」遭搶走 詐團持棍棒襲警釀2傷
一起詐騙案件在台北市中山區街頭演變成驚險的搶案，警方陪同被害人進行面交行動時，詐騙集團竟持武器反抗。事件發生於10月30日下午，當被害人與警方準備逮捕詐騙車手時，對方將裝有300萬元現金的袋子丟給接應同夥逃逸。整起案件涉及1車4人，其中車手當場被捕，林姓主嫌與另一名少年共犯在新竹落網，然而仍有1名陳姓嫌犯在逃，警方懷疑背後可能有黑幫勢力介入。
監視器畫面清楚記錄了整個過程，一名行跡可疑的黑衣男子先是躲在招牌後方四處張望，隨後場面突然混亂。當刑警衝上前從腰部抱住另一名黑衣男子時，該男子立即將手中的袋子往路邊丟出。同時，其他同夥持球棒和刀械進行反抗，現場一片混亂。在警方控制住車手的同時，其他嫌犯駕車加速逃離現場。目擊民眾描述，當警方將嫌犯壓倒在地時，刑警一直喊著詢問錢的下落。附近民眾起初以為是單純的搶劫案，但因為刑警在現場埋伏，讓人感到不尋常。
據了解，這起案件源於被害人日前遭遇虛擬幣投資詐騙，在面交約30萬元後向警方報案。10月30日下午，被害人與警方一同前往超商門口進行面交行動，準備了300萬元真鈔作為誘餌。然而，當車手拿到錢後發現情況不對，迅速將整袋錢丟給接應同夥帶走。警方調查發現，這是一個由4人組成的詐騙集團，除了當場被捕的車手外，林姓主嫌與一名少年共犯已在新竹落網，但陳姓嫌犯仍在逃。對於被害人來說，即使有警察陪同，仍眼睜睜看著300萬元被搶走，令人震驚。警方正以強盜、組織犯罪和洗錢等罪嫌進行偵辦，也不排除背後有黑幫勢力涉案的可能性。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
更多 TVBS 報導
鋼琴女老師淪詐團車手 連假取134萬藏丈夫工作室
「普發一萬」成詐騙誘餌 馬籍女車手超商被逮
虛擬幣交易驚魂！女帶200萬遭搶 警11分鐘逮人追回贓款
沒錢就抵押房產! 詐團專騙「單身貴婦」 得手逾6千萬
其他人也在看
詐欺水房藏人頭帳戶「死轉手」 26人遭騙逾111萬
詐欺水房藏人頭帳戶「死轉手」 26人遭騙逾111萬EBC東森新聞 ・ 1 天前
假檢警勾貸款仲介 被害人33筆土地遭抵押
[NOWnews今日新聞]刑事警察局中部打擊犯罪中心今（31）日宣佈破獲一起結合「假檢警話術」與「貸款詐騙」的新型詐欺案。詐騙集團先冒充檢警人員，以涉嫌刑案為由恐嚇被害人交出財產資料，再勾結貸款仲介以...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
詐團假檢警騙長者「設抵押貸款」 33筆房產慘遭詐走
「假檢警詐騙集團勾結貸款仲介，瞄準長者設定房屋抵押貸款，總計33筆房產、1億5450萬元遭騙！」刑事局破獲一起特殊詐騙集團，嫌犯先假扮檢警讓被害人誤信涉及刑案，再透過「被害人的自然人憑證登入地政網站，查詢名下房產」，最後由貸款仲介設定抵押，警方大規模收網逮捕10多名嫌犯，發現60歲以上長者最易受害。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
北市警誘捕車手遭攻擊！2男持棍棒痛毆搶300萬真鈔 警連夜逮2人
據了解，長春派出所警方日前獲報，被害人年初向個人幣商購買虛擬貨幣，儘管第一時間確認虛擬貨幣有進入冷錢包內，但被害人事後再次查看，卻驚見冷錢包內的錢幣疑似遭人轉出，驚覺遭詐。不甘心的被害人事後創建新帳號，重新與同一夥詐騙集團聯絡上，同時報警尋求警方協助，期...CTWANT ・ 8 小時前
邪教「借竅驅魔」凌虐信眾！1死1瞎13傷 首腦林欣月判決出爐
「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月，在2019年以「借竅驅魔」為由虐打信眾，造成1死1瞎13傷，台中地檢署也將林欣月等10人依傷害致死及違反組織犯罪防制條例等罪起訴。而今（30）日台中地方法院也在一審做出宣判，判處林欣月5年7月有期徒刑，其餘9名幹部分別判刑1年4月至5年10月，全案仍可上訴。太報 ・ 1 天前
狗未繫繩撲咬1歲童 幼園害傷三度改口1／縫2百多針！ 1歲多男童遭狗撲倒咬臉
有夠恐怖，嘉義一間宮廟，有信眾先前帶著一歲男童吃平安宴，沒想到孩子居然被一隻沒繫繩的黑色土狗撲倒攻擊臉部，導致男童的臉部嚴重撕裂傷，縫了兩百多針。鏡新聞 ・ 5 小時前
黑狗闖平安宴撲咬1歲童「滿臉血」縫逾2百針
黑狗闖平安宴撲咬1歲童「滿臉血」縫逾2百針EBC東森新聞 ・ 4 小時前
高雄市調查處調查官當庭認罪詐團「取簿手」幫助詐欺 被害人求償160萬元
調查局高雄市調查處調查官劉晉廷涉任詐團「取簿手」詐欺洗錢案，今(31)日在台中地院開庭，劉嫌部分認罪，僅坦承幫助詐欺罪，但否認三人以上共同詐欺、洗錢罪。黃姓被害人到庭提出160萬元附帶民事賠償。法官建議此案非殺人等重罪，是否改為簡式庭，檢察官當庭以此案涉案人身分特殊為由，表示拒絕。全案維持原審理程序，擇日開庭。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
弱女聲請保護令不到2小時就遭痛扁 前夫涉殺人未遂裁定羈押
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 高雄大寮區一名洪姓男子，前（29）日與黃姓前妻因工作瑣事起爭執，並相互拉扯，黃女事後前往派出所聲請家暴保護令，孰料2小時後，洪男竟持滅火器與鐵製畚箕衝到黃女住家將她痛扁一頓，造成黃女頭部撕裂傷。警方獲報後，先將受重傷的黃女送醫治療，而洪男也被依殺人未遂罪移送地檢署，法院裁定將洪男羈押。 警方調查，洪男與黃女本是夫妻，...匯流新聞網 ・ 9 小時前
獨家／商人拿300萬「真鈔」誘捕車手 竟在警眼前被劫
獨家／商人拿300萬「真鈔」誘捕車手 竟在警眼前被劫EBC東森新聞 ・ 3 小時前
平安宴吃席！ 1歲童遭黑狗撲倒咬臉 慘縫200多針
嘉義縣義竹鄉，有一歲小男童跟著家長參加廟會平安宴，結果席間，男童突然被鄰居飼養的黑狗撲倒，撕咬他的臉，導致男童送醫清創後縫了200多針，家長心疼壞了，現在闖禍的黑狗除了被罩上嘴套，動物防治所人員已經將犬隻沒入。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
越「變態」越恩愛？心理學這樣看：親密關係裡的「重口味互動」，其實是信任感的證明
為什麼有些情侶特別愛互取怪綽號、玩角色扮演，甚至嘗試各種獨特互動？心理學研究發現，這些看似「重口味」的行為，其實是信任與親密的表現。當一段關係能讓彼此放心地展露「怪怪的一面」，代表雙方不再需要偽裝，也不怕被評價，這正是感情穩定的重要信號。姊妹淘 ・ 1 小時前
酒駕撞死夫妻「舉家潛逃美國」！通緝犯躲7年仍被逮 台美聯手遣返歸案
2017年底，45歲的蔡姓男子，因涉對未成年性交、酒駕遭判刑，未料蔡男卻舉家搬到美國，2018年被新北地院、士林地檢署發布通緝，逃亡至今已7年。刑事局透過駐美西聯絡組，持續提供蔡嫌通緝資料與線索，於今年2月間，會同美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位，成功緝拿蔡男歸案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女軍官過胖無法留營 竟偽造體檢表遭起訴
28歲廖姓女軍官原本在陸軍第二六九旅某戰鬥支援連擔任人事官，因為前年體檢時過胖（BMI值超標），不符留營標準，請營部林姓人事官協助，以手寫紙條浮貼之方式，將廖女體檢表「異常項目：BMI」欄位之「複檢結果」更改為複檢合格之數據 （BMI：25.26），並以影片交給旅人事科承辦人員，達到留營3年的目的，自由時報 ・ 12 小時前
設局抓詐團 2警受傷遭劫300萬
記者孫曜樟∕台北報導 一名年約五十歲的陳姓男子，因購買虛擬貨幣遭詐騙二十八萬元，遂設…中華日報 ・ 2 小時前
防堵非洲豬瘟 離島往本島安檢全面提升（1） (圖)
因應國內非洲豬瘟防疫，海巡署金馬澎分署針對離島地區往返台灣航線的船舶、貨物、旅客行李與郵包等全面提升安檢及人工拆檢率，全力防堵疫情擴散。中央社 ・ 6 小時前
妳被騙了欸！婦不知遭詐680萬 警主動聯繫
台北市松山一名婦人落入投資詐騙陷阱卻不自知，直到刑事局警方在清查嫌犯手機時發現對話紀錄，主動聯繫通知才曝光，沒想到被害人才剛報案完詐團又找上門，相約面交，還好這回警民聯手成功逮捕車手。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
集體裝潢遭詐破億！ 住戶控設計公司拿錢沒完工落跑
新北市 / 綜合報導 新北市土城區一間新完工建案，住戶集體找上一間裝潢設計公司，沒想到業者收錢後沒完工，還捲款落跑。住戶出面指控，他的屋子被亂挖洞，管線亂七八糟，還有冷氣孔正對床下，和當初看到的樣品屋差很大，簡直快昏倒！初估有150名住戶受害，金額恐破億元。關鍵的費姓設計師事發後神隱，10月初警方在三重區逮到人！受害住戶說：「就很惡劣，很難過，覺得怎麼會發生在，第一個我的身上。」花了大筆錢請人裝潢新屋，沒想到等了快一年，至今住不了還變成這副模樣。受害住戶說：「那是我的床，你看這個板啊，這是應該是一個系統床。」對比當初業者拿出的3D虛擬實境、3DAI警圖未免也差太大，屋主又氣又無奈。受害住戶說：「80幾萬(元)，對，就後來(設計師)就逃跑了，因為我9月初的時候，還跟他聯絡。」、「9月是我跟他確定一下，但是最後一天，就是沒了，沒應訊，沒有回答，什麼都沒了。」爆出集體裝潢糾紛，就在新北市土城區莊園街的新社區大樓，屋主指控去年11月，透過代銷介紹裝潢設計公司簽約，裝潢70萬還被推銷冷氣13萬，到了5月感覺沒什麼進度，對方還發聲明澄清絕無詐騙，直到9月聯絡不到人，整起事件才曝光。受害住戶說：「沒有抱著很大的希望，把這個錢拿回來了。」、「因為他詐騙的人數這麼多，有從50萬(元)，甚至到400萬的，都有。」之後住戶透過住保會和議員希望業者出來面對，但對方只派律師出面，受害住戶約150戶，85戶申請調處，全部損失恐怕破億。住宅消保會創會理事長吳翃毅說：「屋主可能口袋已經沒有多餘的錢，可以去做其他訴訟或其他主張，裝修款項已經繳給裝修公司，延遲無法入住，所以他另外租房子喔。」不只住戶，承攬的下包業者也是受害者，甚至不只土城、新北還有其他社區建案，目前警方已經逮到關鍵的設計師，將徹查金流及共犯。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
設局面交逮車手出意外！警慘遭球棒毆傷、300萬現金被搶 3人落網1在逃
昨（30日）下午，台北市中山區發生一起「詐欺面交變搶奪」案，49歲的陳姓男子因投資虛擬貨幣遭詐，因此透過新帳號「釣魚」，夥同警方逮捕車手，沒想到，車手現身後卻非常暴力兇殘，不但徒手搶走300萬現金，甚至還有車手持球棒攻擊警員，最後警方逮住其中1名車手，其餘車上3人全落跑。警方全力追緝，終於在新竹逮捕38歲林姓司機、17歲襲警車手，目前剩30歲的陳姓男子在逃。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
錢麗喊武統遭撤銷台灣戶籍 羅文嘉：認同解放軍可以做其他選擇
中國籍配偶錢麗因在公司內部恣意檢舉同事與執行長有「台獨」行為、成立「中國人民解放軍」臉書社團宣揚武統言論，遭內政部撤銷台灣戶籍與身分證，對此，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉表示，若認同解放軍武統台灣，「可以選做其他選擇。」太報 ・ 6 小時前