警陪同面交「300萬」遭搶走 詐團持棍棒襲警釀2傷

一起詐騙案件在台北市中山區街頭演變成驚險的搶案，警方陪同被害人進行面交行動時，詐騙集團竟持武器反抗。事件發生於10月30日下午，當被害人與警方準備逮捕詐騙車手時，對方將裝有300萬元現金的袋子丟給接應同夥逃逸。整起案件涉及1車4人，其中車手當場被捕，林姓主嫌與另一名少年共犯在新竹落網，然而仍有1名陳姓嫌犯在逃，警方懷疑背後可能有黑幫勢力介入。

詐團當街搶劫300萬，持棍棒襲警。（圖／TVBS）

監視器畫面清楚記錄了整個過程，一名行跡可疑的黑衣男子先是躲在招牌後方四處張望，隨後場面突然混亂。當刑警衝上前從腰部抱住另一名黑衣男子時，該男子立即將手中的袋子往路邊丟出。同時，其他同夥持球棒和刀械進行反抗，現場一片混亂。在警方控制住車手的同時，其他嫌犯駕車加速逃離現場。目擊民眾描述，當警方將嫌犯壓倒在地時，刑警一直喊著詢問錢的下落。附近民眾起初以為是單純的搶劫案，但因為刑警在現場埋伏，讓人感到不尋常。

廣告 廣告

據了解，這起案件源於被害人日前遭遇虛擬幣投資詐騙，在面交約30萬元後向警方報案。10月30日下午，被害人與警方一同前往超商門口進行面交行動，準備了300萬元真鈔作為誘餌。然而，當車手拿到錢後發現情況不對，迅速將整袋錢丟給接應同夥帶走。警方調查發現，這是一個由4人組成的詐騙集團，除了當場被捕的車手外，林姓主嫌與一名少年共犯已在新竹落網，但陳姓嫌犯仍在逃。對於被害人來說，即使有警察陪同，仍眼睜睜看著300萬元被搶走，令人震驚。警方正以強盜、組織犯罪和洗錢等罪嫌進行偵辦，也不排除背後有黑幫勢力涉案的可能性。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

鋼琴女老師淪詐團車手 連假取134萬藏丈夫工作室

「普發一萬」成詐騙誘餌 馬籍女車手超商被逮

虛擬幣交易驚魂！女帶200萬遭搶 警11分鐘逮人追回贓款

沒錢就抵押房產! 詐團專騙「單身貴婦」 得手逾6千萬

