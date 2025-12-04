警陪面交遭詐團搶3百萬！新竹風飛沙幫13人落網…僅找回78萬

台北市中山區10月底發生警方陪同被害人面交抓車手，結果被當街搶走300萬現金案件，警方當下逮捕蒲姓少年車手，當天又南下新竹逮捕逃逸4名犯嫌，但300萬仍下落不明，經進一步追查發現風飛沙幫成員范姓男子涉有重嫌，日前再鎖定接應的嫌犯，共逮涉案13人，追回餘款78萬1600元，全案依法送辦，范姓主嫌4人遭法院裁准收押。

警方當時誘捕車手遭到攻擊300萬現金被搶走。（圖／TVBS）

幫派成員搞虛擬幣詐騙密謀搶奪 警方調查，新竹風飛沙成員24歲范姓男子與28歲曾姓男子，在網路上進行虛擬貨幣詐騙，被害人10月底向警方報案遭到詐騙，當時配合警方再拿出300萬現金準備誘捕取款車手，結果范男卻密謀搶錢，見到警方後搶走整袋現金，現場僅剩17歲蒲姓少年車手遭逮，另外3人開車逃逸。

警方循線逮捕范姓主嫌等人。（圖／TVBS）

警方當天持續追查，在16小時後於新竹逮捕在逃3人，但卻未找到丟失的300萬現金，後續追查後鎖定風飛沙幫范姓男子與接應共犯張姓男子等人，但300萬現金卻只剩下78萬1600元。

被搶走的300萬現金最後只找回78萬1600元。（圖／TVBS）

警方另外還查扣賓士汽車2輛、手機及刀械和棍棒等證物，全案訊後依組織、加重強盜罪、加重搶奪罪及洗錢防制法移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後聲押范姓主嫌等4人遭羈押獲准。

