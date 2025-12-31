警隊遷新居志工誌喜 溫暖湯圓甜在心

新竹市警察局交通隊暨婦幼隊新建大樓，最近舉辦落成典禮(12/22)，慈警會志工因為長期與人民保母互動，他們的喬遷之喜日，也邀請慈濟人一同慶祝，志工特地煮了一大鍋湯圓祝賀。

警局的大門前，綁著紅彩帶，地上還鋪著紅毯，充滿喜氣，這天是新竹市警局交通隊暨婦幼隊，新建大樓落成典禮，慈濟也受邀成為座上賓，志工特地煮了湯圓來祝賀。

慈濟志工 王靖善：「平常警察一直都是在，幫助維護社會的治安嘛，我們慈濟方面一直都有在，(跟警察)互相地合作跟協助，前幾天就開始準備張羅(入厝湯圓)。」

新竹市警察局婦幼隊隊長 潘春林：「之前的新竹市警察局那是屬於古蹟 ，所以說 已經很多年(的建物)，所以比較狹小 ，今天算是(我們警隊)新的搬遷日，几淨窗明的空間 一定會提高士氣 ，讓你更樂意樂在工作。」

警隊的喬遷日，慈濟人同喜，也不忘把多年的合作模式，落實得更扎實。

慈濟志工 溫玉琴 與 婦幼警察隊副隊長 江文雅：「你們若是有遇到個案，需要我們來 (服務的)，對 對 像少年隊他也都會，把個案拉過來 慈濟就，我們就是合作 你們第一線，我們做第二線的事。」

慈濟志工 黃綉娥：「今天剛好是交通隊的新居落成，所以(慈濟志工)有機會來參與，然後(警隊)工作場地寬闊，交通也方便 他們都覺得很開心，也祝福他們。」

志工以媽媽心祝賀波麗士大人，有了更寬敞的工作空間，之後也還是會持續關照他們的健康，協助處理回收物，並且鼓勵大家多茹素，做人民保母的最佳後盾。

