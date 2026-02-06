警離譜疏失! 毒犯"上銬還一路自拍"PO社群 筆錄也入鏡

中部中心／ 中部綜合報導

台中警方發生離譜戒護疏失！一名毒品嫌犯在派出所被上銬偵訊時，竟然使用手機錄影，大拍特拍，就連員警在製作筆錄的過程，也被他用手機拍下，PO網社群平台上，過程中，卻沒有員警制止他的行為。對此，台中第五分局表示，確認員警控管疏失，會祭出懲處，而在警所拍攝的嫌犯，被依妨害秘密罪移送偵辦。





嫌犯在派出所上銬偵訊 還自拍影片po網 遭到移送偵辦。









都被上銬了，嫌犯還能甩手銬開玩笑，涉嫌毒品案，手腳都被上銬，腳還晃個不停，老兄他絲毫不在乎，甚至大聲唱歌。不過，這地點怪怪的喔，這可是在派出所的偵訊室，就連員警製作筆錄也被拍下來，已經違反規定，但卻沒有員警出現制止

派出所駐地內部，怎麼可以用手機拍，畫面通通被毒品嫌犯傳到社群平台，從派出所外拍到派出所內，搭警車移送到地院，一路狂拍，分局調查後，確認員警未落實三安要求，包含，人犯安全、員警安全及案件安全。警方表示，男子持有毒品遭到偵訊調查拿手機大拍特拍還po網，被依違反妨害秘密罪移送偵辦，警方說將會加強教育訓練，避免類似狀況再發生。





