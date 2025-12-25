警駐守車站收「平安夜最暖禮物」 高中生手寫卡片：謝謝你們守護

永康分局員警收到高中生的手寫感謝卡。(翻攝自永康分局臉書)

捷運台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，全國警方近期均加強戒備。台南市政府警察局永康分局員警昨（24日）在車站駐守時，意外收到高中生手寫的感謝卡片，讓他感動表示，「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物」。

隨機攻擊事件發生後，網路出現部分疑似「模仿犯罪」的恐嚇言論，全國警方近期均加強戒備，在人潮眾多的地點駐守，嚴防任何危安事件再次發生。台南市政府警察局永康分局昨（24日）在臉書分享民眾的暖心舉動，警方表示，在車站值勤時收到一名高中生的手寫卡片，內容提到「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，真的謝謝你們保護我們！」讓他感到暖心，直呼「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物」。

永康分局坦言，警方駐守人群，雖獲得大部分民眾肯定，但仍有部分民眾質疑是在作秀，「對！作秀怎麼了？只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義」。

永康分局強調，警察是一群不知道下一秒會發生什麼狀況，仍總是逆著人群方向往內衝的人，「不是殉職才值得被尊重」，公開見警、強化存在感，本就是治安維護的重要策略，也是警方責無旁貸的使命。

文章公開後，不少網友紛紛留言鼓勵，「辛苦了，治安該全民一起努力」、「很多事情大家互相關心體諒，不要等到憾事發生了，後悔莫及」、「辛苦你們了，有你們的守護人民才能安居樂業」、「大家辛苦了，注意安全，感恩」。





