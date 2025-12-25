警駐守車站「平安夜收最暖禮物」！ 高中生手寫卡片：謝謝你們的守護

警駐守車站收最暖禮物。（圖／翻攝自臉書＠YongKangFenJu）

台北市19日發生隨機攻擊事件，引起社會高度關注，全國警方近期均加強戒備。台南市政府警察局永康分局警員24日在車站駐守過程中，意外收到高中生手寫的感謝卡片，短短37個字的內容讓警員感動直呼：「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物。」

永康警分局24日晚間在臉書粉專分享民眾暖舉，警方表示，24日在車站前收到一名高中生的手寫卡片，內容提到「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感！！！真的謝謝你們保護我們！」讓警員感到很暖心，直呼「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物」。

廣告 廣告

永康警分局小編坦言，在晚間突發的地震、台北市隨機殺人事件發生之後，警方駐守在人群裡，雖然大部分獲得民眾肯定，但仍有部分民眾質疑是在作秀，「今年平安夜特別有感，對！！作秀怎麼了？只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義。我們是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的警察，每當狀況發生，警察總是逆著人群方向往內衝」，最後也引用日前北市警察局中山分局中山一派出所所長的話：「不是殉職才值得被尊重」。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言送上鼓勵，「辛苦了，治安該全民一起努力」、「很多事情大家互相關心體諒，不要等到憾事發生了，後悔莫及」、「感謝有你們大家一起守護我們」、「各位大人辛苦了，大家平安夜平安喜樂」、「謝謝你們，辛苦了，感謝有你們，大家一起守護我們，感恩再感恩」、「辛苦你們了，有你們的守護人民才能安居樂業」、「大家辛苦了，注意安全，感恩」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

違規小學大火釀13死！58歲女師救156人慘判重刑6年 網嘆：變替罪羊

醉吻人夫！夏宇禾196字文道歉「還原當天情況」：我會深刻反省

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？