警高強度巡邏執法 50歲通緝犯涉藏毒品兼毒駕

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊警分局交通分隊員，日前上午11時左右，在轄內新莊區民安路一帶巡邏時，發現50歲梁姓男機車騎士，形跡十分可疑。新莊警分局表示，員警上前攔查發現，梁嫌竟是台北地檢署發布的竊盜、毒品通緝犯嫌。梁嫌也主動交出藏於外套內的毒品安非他命1包，員警立即將他帶返駐地偵辦。梁姓男子經唾液快篩後，呈安非他命陽性反應，同樣依道交條例第 35 條規定，扣車並開立告發單，全案訊後依毒品危害防制條例嫌，移送新北地檢署偵辦。

新莊警分局表示，員警查獲持有毒品及毒駕案件，顯示警方對毒品犯罪與毒駕行為，採取「零容忍」態度，全力阻斷毒品流入社區。除每日落實攻勢勤務，也同步配合毒品唾液快篩新制執行攔查，前線員警均已完成快篩程序、執法流程及證據採集等專業訓練，確保查緝流程精準、合法且迅速。

新莊警分局指出，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人經唾液快篩呈陽性者，將面臨 3 萬至 12 萬元罰鍰、駕照吊扣 1 至 2 年、車輛當場拖吊移置保管；若拒絕接受檢測，將遭 18 萬元罰鍰、吊銷駕照、車輛移置保管，後果更為嚴重。警方提醒，「拒測」無法規避法律責任，只會面臨更高額處罰。

新莊警分局強調，毒駕行為極易引發暴衝、恍神、闖紅燈等重大事故，對市民安全造成極大威脅。警方將持續保持高密度巡邏、攔查與快篩，對於販毒、持毒與毒駕行為，保持高強度執法、不會寬貸、不會妥協，全力打造新莊成為無毒、無害的安全城市。

照片來源：新北市警方提供

