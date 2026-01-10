警鷹眼認出人！同時被北北基檢通緝 慣竊北車尋找目標遭逮

記者楊忠翰／台北報導

王姓慣竊在台北車站尋找下手目標時遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北市1名王姓慣竊，長期在北北基地區當扒手，遭到3個地檢署發布通緝；日前王男來到台北車站閒晃，同時尋找下手目標，巡邏警員見他形跡可疑，隨即上前攔人盤查，當場查出他是通緝犯，並涉及轄內3起竊案，警方將人帶回派出所偵訊，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

中正第一分局表示，日前忠孝西路派出所陸續接獲報案，指出陳男、潘男及張女分別在網咖、背包客棧及地下街等地點遭竊，由於竊賊作案手法雷同，3人遭竊物品皆是錢包及現金，警方逐一分析比對監視器畫面，鎖定王姓慣竊涉有重嫌。

廣告 廣告

由於王男居無定所，使得警方追緝難度大增，直到日前警員在台北車站大廳巡邏時，一眼認出犯下3起竊案的王男，立刻將人攔下盤查，並將他帶回派出所偵訊；警方清查後發現，王男還是台北、新北及基隆地檢署的竊盜通緝犯，遂將他依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

中正第一分局呼籲，民眾在網咖、旅宿或公共空間活動時，務必留意個人財物，亦可使用置物櫃或交由友人協助保管，切勿將包包放置在座椅旁，以免造成不必要的財產損失。

更多三立新聞網報導

查扣200公斤銅條！北市工地遭偷40萬電纜 警逮4人竊盜集團

認她當乾女兒！女員工陪驗收遭硬上 噁老闆竟喊：一次就好

邊走邊抽！工人走路像喪屍遭盤查 急丟煙彈滅證卻卡水溝

走私54公斤大麻！潛逃泰國簽證到期 毒販被調查局押解返台

