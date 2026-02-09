「警」嚇！ 物流車駕駛疑恍神 衝撞派出所

新竹有一名物流貨車司機9號一早行經東門圓環，疑似精神不濟，貨車竟然直直衝撞東門派出所前的梁柱。（圖／東森新聞）





是過年前要送的貨物太多，所以累了嗎？新竹有一名物流貨車司機，今天（9日）一早行經東門圓環，疑似精神不濟，貨車竟然直直衝撞東門派出所前的梁柱，差一點點就撞進派出所。撞擊力道之大，瞬間發出巨響，連值班員警都嚇壞。駕駛一度受困車內，後續被救出，也通知拖吊車業者前來救援。

一輛貨車才剛開出圓環，不過他沒有順著車道右轉，而是直直衝撞路邊，整輛車卡在樑柱中間，晃了好大一下。當時完全沒煞車，貨車猛力撞了過來，而這裡正是派出所大門口，聽見巨響，值班員警全都跑出來關心。

廣告

附近住戶：「很大聲，很像人家說的炸彈吧，他應該是要轉彎吧，但是他就直直的就過去了。」

貨車車頭嚴重變形，卡在柱子之間，擋風玻璃破裂，滿地都是零件碎片，駕駛一度受困車內。救護人員到場，將受困駕駛緊急救出，拖吊業者也來救援，將車輛吊出來。

事發在新竹今天早上10點多，一名50歲史姓司機開著物流公司貨車，疑似太忙，行經東門圓環後竟直直衝向派出所，瞬間發出巨響，整棟派出所也大力震動。駕駛身體多處擦挫傷，趕緊送醫治療。

新竹市東門派出所所長王新弘：「駕駛輕傷，查無酒駕、毒駕情事，本所人員、車輛均無傷亡或受損。警方在此呼籲，年節在即，駕駛人務必注意行車安全。」

警方實施酒測後，確認駕駛沒有酒駕，疑似是精神不濟才會釀禍。過年前民眾網購頻繁，全台貨運司機都忙得團團轉，是不是送貨太累，導致疲勞恍惚。

對此，物流公司發出聲明致歉，當下有派員到場了解，配合警方處理，後續會負起修復與賠償責任。但詳細車禍原因，有待警方調查釐清。

