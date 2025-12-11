台中西屯警方日前在深夜巡邏時，發現一台違停計程車，正要例行盤查時，卻意外逮到一名身背六條通緝身分的男子。35歲郭姓乘客在見到警方時表現異常緊張，不僅試圖掩面離開，更在警方盤查時奮力掙脫，跑向大馬路中間，結果自己摔倒在地，當場被警方壓制逮捕。這名逃亡半年的通緝犯，最終敗在「醉後一摔」，結束了他的逃亡生涯。

警「查違停計程車」意外揪出通緝犯！35歲男「醉後亂竄」自摔落網。(圖／TVBS)

事件發生於11月9日凌晨，台中西屯警方在巡邏時發現一輛違停的計程車，正準備上前盤查。然而，車內35歲的郭姓乘客看到警察後，表現得比駕駛還要緊張，立即下車並掩面欲離開現場。警方見狀起了疑心，轉而向他進行盤查，但郭姓男子不但不配合，還試圖逃跑，危險地奔向台灣大道三段的馬路中間。

通緝犯見警慌逃跑 醉酒一摔自投羅網。(圖／TVBS)

在逃跑過程中，郭姓男子因自己不慎摔倒，警方迅速上前壓制並將他逮捕。警方將郭姓男子帶回警局後進一步調查，發現他竟然身背六條通緝，涉及洗錢、詐欺等刑案，已經逃亡了6個月之久。

深夜攔計程車 警逮「六通緝犯」。(圖／AI示意)

西屯所長王凱政表示，郭姓男子在被帶回警局查證後確認為通緝犯，警方訊問後已依法解送歸案。

據了解，郭姓男子在被逮捕前正與朋友喝酒狂歡，酒後見到警方心虛爆發，一路亂竄最終自己先跌倒。這名通緝犯逃亡半年未被逮捕，最後卻敗在醉酒後的一次摔倒，結束了他的逃亡生涯。

