警、校合辦鑑識挑戰賽 學生沉浸式體驗破案科學

▲模擬刑案現場。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗高中於8日舉辦「情境式鑑識挑戰賽」，由警察局與校方共同合作，帶領國中生實際體驗指紋採證、跡證判讀等鑑識技術。苗栗副縣長邱俐俐親自出席表示，學生過去多從影視認識鑑識工作，而透過本次營隊，能以真實情境了解科學在破案中的關鍵角色，並培養觀察力、邏輯思維與專注力。

活動中不僅讓學員實際親身體驗本縣警政專業水準與先進設備，更是讓學員從探索中發現問題，從實作中找到答案，激發學習興趣，讓國中學子提前了解自然與社會科學領域，拓展未來學習方向與職業探索，期盼吸引更多學子留在縣內就讀。

最後邱俐俐副縣長指出，鑑識工作是警政科技的核心。近年來，鑑識團隊成功協助偵破多件重大刑案，充分展現其關鍵價值。特別是在全國現場勘察績效評比中，除六都外，在指紋比對分組中名列第一。同時縣府為表示對科學警政的高度重視，自114年起特編列計約1,800萬元，分兩年投入建置各分局證物處理室及警察局實驗室，並與刑事警察局刑事鑑識中心串接，形成完整鑑識體系，案件可依層級向上遞送，實驗室相互支援，縮短鑑識時程，提升破案效率。