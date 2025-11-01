警「真鈔誘捕」詐團車手 反遭搶走300萬元！2警被球棒襲擊受傷

中山警分局員警用300萬元真鈔誘捕詐團車手，錢反遭劫走，還釀兩名員警受傷。讀者提供



中山警分局長春路派出所員警用300萬元真鈔誘捕詐欺面交車手，對方來了4人，豈料，員警深陷計畫性搶奪購買虛擬貨幣現金，卻不自知，反遭棍棒、刀械攻擊，造成員警2人受傷，且遭劫走300萬元現金。

面子實在掛不住！警方於10月31日火速在新竹縣湖口鄉查緝林姓主嫌、王姓少年等同案共犯到案，並持續追緝幕後犯嫌。加上，搶奪當下，警方負傷仍奮勇壓制1人，目前逮捕三人。

一名49歲男子報警，指稱在網上向林男買幣投資20多萬元，電子錢包的錢卻莫名消失，懷疑是詐騙。他配合警方誘捕，假意再投資300萬元，並堅持「全部都要用真鈔」才逼真。

10月30日，跟詐騙集團相約在台北市民權東路三段面交，員警在旁埋伏，車手取款後說「你看一下手機，虛幣已入帳！」警方這時一擁而上，但是，裝300萬現金的包卻被劫走。

誘捕過程員警遭受攻擊。讀者提供

警方發現掉入陷阱，緊急請求支援。讀者提供

混戰過程，28歲陳男、王姓少年持刀械、球棒下車攻擊2員警成傷，陳男瞬間抓起裝現金背包上車，由40歲林男駕車逃逸，王姓少年則徒步逃離現場。

警方賠了夫人又折兵！進一步調閱監視器，發現詐團當時是一車四人，除了當場被抓的蒲姓少年，另有共犯林男、陳男、以及王姓少年一路南下新竹躲藏。

為追查同案共犯，立即成立專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，同時兵分多路前往新竹地區連夜查緝，於31日在新竹縣湖口鄉再查緝林姓主嫌、王姓犯嫌等同案共犯到案，並持續追緝幕後犯嫌。

歹徒座車。讀者提供

