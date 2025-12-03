警「趕現場」閃燈開蜂鳴闖紅燈 婦騎車疑未注意相撞

〔記者徐聖倫／新北報導〕新莊警分局薛姓警員昨晚間獲報前往處理糾紛，他開蜂鳴器、警示燈闖過紅燈路口，不料對向道的騎士47歲劉姓婦人疑似沒聽到，與薛員發生碰撞。所幸這起意外雙方均為輕傷，酒測值亦都為0，詳細肇責待釐清。

據悉，新莊警分局昌平派出所薛員當時正值巡邏勤務，他在中央路上接到任務，指示前往宏匯廣場處理一起糾紛，於是他打開警示燈與蜂鳴器，準備闖過中央、中華路口的紅燈。

中華路上車輛聞聲見到警示燈，紛紛慢下車速閃避，而劉婦疑似沒有聽到蜂鳴器，見眼前為燈號為綠燈就直接騎過，正好與剛起步的薛員發生碰撞。雙方應聲倒地，薛員身上多處擦傷，劉婦則是腳踝扭傷，2人送醫救治後均無大礙。

廣告 廣告

雙方進行酒測，酒測值均為0，劉婦表示自己並沒有注意到警方要出勤，沒有聽到蜂鳴器，才會依燈號行駛。新莊警分局交通分隊後續進事故現場繪測，並調閱相關監視器，詳細肇責待後續釐清。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

婦人駕駛休旅車失控撞電桿 車頭毀損人送醫

高雄7旬翁打錯檔倒車暴衝撞6機車 1女遭波及受傷送醫

柯文哲涉貪案聲請辯論、宣判全程直播 北院合議庭裁定宣判後5日內「公開播送」

