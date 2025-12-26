警：高齡換照率高 無照駕駛恐更多

政府嚴格取締高齡者無照駕駛，但肇事案件仍層出不窮，如新竹縣取締數近三年從六百多飆到上千件，仍釀六死。警方不諱言，盡管高齡換照率高，但路上更多的是無照的高齡駕駛。明年五月起，高齡換照年齡降至七十歲，估一二八萬人受影響，交通部說，將提高誘因讓長者繳回駕照，增加偏鄉的公共運輸資源。

推動近九年的高齡換照，明年五月起，換照年齡從七十五歲下修至七十歲，但年滿六十五歲的高齡者交通肇事數字持續上升，從二○一八年近三萬件，去年已達五萬二千多件。

廣告 廣告

近年高齡者交通肇事者多為「無照駕駛」，如去年二月，彰化七十四歲無照駕駛老翁在斑馬線上撞上三名學生，釀兩姊妹死亡。今年五月，國道五號八十八歲老翁無照逆向行駛撞三車，以及北市七十八歲老翁無照駕駛高速衝撞人車，釀八人傷。

交通部積極推動高齡換照，但基層警員直言，高齡換照率雖高，但路上更多的是沒有駕照、行照，騎車只有一張身分證，俗稱「騎身分證」的駕駛。特別是鄉下，高齡無照駕駛特別多，警方知道當地交通不便，平時不會無故攔查，常是有其他違規行為，才順便取締。

隨高齡交通肇事案件增加，各地警方取締件數大幅提升，如新竹縣今年取締數破一千餘件、彰化縣也破二八○○件、屏東縣則達三八○○餘件，其中一○六九件揪出為高齡無照者，占整體百分之廿七點八、台東今年取締案件中，有七百件為高齡無照者，比近年平均數高出五成。

即使取締量增，高齡駕駛肇事所釀的死亡數仍舊不減，新竹市今年釀二死、新竹縣近三年累計六死、彰化縣近三年則有四十二人。警方表示，明年起無照駕駛提高罰額，還需扣車，屆時將加強取締。

交通部統計，七十至七十四歲高齡駕駛約一一○萬人、七十五歲以上約十八點八萬人，明年合計將有一二八萬人面臨換照。然而，偏鄉地區公共運輸不足，高齡者若有外出與就醫需求，往往只能仰賴汽、機車代步。

為補強偏鄉交通不足，交通部公路局指出，截至今年十一月底，已輔導一九○個鄉鎮開辦四九三條「幸福巴士」路線，將盤點偏鄉高齡者行的需求，視情況增設路線，並提高預約彈性等，增加搭乘的便利性。

明年元旦起，公路局推出「七十歲以上長者自願繳回駕照TPASS乘車回饋措施」，補助用敬老卡搭各類公共運具五成費用，每月最高一五○○元，補助為期兩年，鼓勵長者自願繳回駕照、轉搭公共運輸。

【看原文連結】

更多udn報導

昔知名童星流落街頭才獲安置 不到1天破壞旅館拒援助

534億賣掉公司 暖心老闆發74億獎金送員工

日饕客嗑「台灣親子丼」 網見真相：怪怪的

一家五口奔喪遇公路劫案 母女慘遭6男性侵