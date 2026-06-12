警24小時逮人！搬空辦公室400萬庫存 手機租借公司股東遭逮

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記者楊忠翰／台北報導

北市詹男偕友人進入「PaoPao」公司辦公室搬空手機等庫存品。（圖／翻攝畫面）

台北市1名詹姓男子，10日晚間夥同鄭姓友人，一同強闖「PaoPao」公司辦公室，30分鐘內搬走上百支手機、攝影器材及現金，導致業者損失400多萬元；警方獲報後展開追查，24小時內前往新北市泰山區逮人，並追回全部的贓物；詹男辯稱，他是公司股東，合法取用公司財物，警方訊後將2人依侵占等罪嫌移送法辦。

大安分局表示，10日晚間8時許，詹男偕鄭姓友人前往「PaoPao」公司，並找來不知情的鎖匠開門，兩人拖著行李箱進入辦公室，短短30分鐘內清空財物，包括上百支全新手機、專業攝影鏡頭、充電設備及現金等物品，業者初估損失超過400萬元。

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警方隨即成立專案小組，並調閱周邊監視器畫面追查，先鎖定協助搬運物品的鄭男，再掌握主導犯罪的詹男，專案小組循線前往新北市泰山區逮人，當場搜出手機、鏡頭、充電設備及現金等贓物，24小時內便偵破此案

詹男應訊時表示，他是「PaoPao」公司的股東，又與老闆爆發財務糾紛，自己本來就有公司物品的所有權，才會前往辦公室取走這些庫存品；但「PaoPao」公司負責人表示，詹男是與另名股東發生糾紛，並發現對方侵占公司款項，先前已提出告訴；由於詹男行為亦是非法侵占，警方訊後將他及鄭男依侵占等罪嫌移送法辦。

北市詹男偕友人進入「PaoPao」公司辦公室搬空手機等庫存品。（圖／翻攝畫面）

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