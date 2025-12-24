警3D重建張文犯罪現場 追疑點

五十七歲余家昶在北捷隨機攻擊案中為阻擋犯嫌喪命，北捷在事發地點北車Ｍ７出口處設悼念空間。 （中央社）

記者王誌成∕台北報導

男子張文十九日在台北市進行預謀隨機攻擊事件釀嚴重死傷。檢警二十三日進行其遺體解剖後，為釐清更多案情疑點和尋找其他跡證，專案小組二十四日重回誠品南西店進行３Ｄ重建現場。

檢警在台北懷愛館進行張文遺體解剖，法醫初判其為自殺。由於案件仍有諸多疑點待釐清，專案小組上午重回誠品南西店進行３Ｄ重建現場，希望藉此找到更多跡證，釐清犯案動機和相關疑點。

為完整記錄及保存現場狀況，專案小組運用３Ｄ雷射掃描儀快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

專案小組調查，張文事前曾透過訂房網站擬同時預訂捷運中山站附近兩間旅宿，疑因帳戶金額不足未果，才前往其中一間旅館現場訂房。針對外界質疑張文可能原先還有其他後續攻擊行動？專案小組表示，依目前證據顯示只有北車和誠品南西店兩個目標。

而五十七歲余家昶在北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌喪命，台北捷運在事發地點台北車站Ｍ７出口處設有悼念空間，並於牆面增設臨時留言板，供民眾寫下心意。

北捷表示，悼念牆設計及規劃已向余家昶家屬說明並獲得理解，提醒民眾獻花區只放置花束，不要再擺放飲料或食品，車站人員將定時巡查維護，並在每天收班後將收存花束以外物品，若有不合宜或不適合字詞也會另行保管處理。