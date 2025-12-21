警4大面向查金流共犯！破解張文犯罪計畫書 驚見「暗殺代碼」

社會中心／林昀萱報導

張文行事縝密，平板被破解赫見犯罪計畫書。（圖／翻攝畫面）

北捷19日隨機攻擊案造成4死11傷慘劇，警方解鎖27歲嫌犯張文雲端硬碟，發現一份極其縝密的犯罪計畫書藏有「暗殺代碼」，且條列式標註作案當天的行動流程，連用餐與休息時間都精準設定，顯示其犯案意志極為堅定。警方初步研判，張文是「孤狼式犯案」，將由動機、共犯、資金以及工具來源四大面向持續調查，希望釐清背後是否有共犯及資金鏈。

震驚社會的台北捷運隨機攻擊事件，共造成4人死亡、11人受傷。警方成功解鎖嫌犯張文的平板電腦，並在其雲端硬碟中尋獲詳細的犯罪計畫，裡頭詳細列出犯案時間軸，和這次攻擊有90％高度吻合。根據計畫內容顯示，張男自今年中旬起便開始謀劃，不僅明確標註作案當天的行動流程，連用餐與休息時間都精準設定。計畫表中規劃當天上午11時起床、吃午餐，之後複習計畫並自林森北路開始縱火，接著前往北車扔擲煙霧彈發動攻擊，之後再到中山站，期間五度變裝，藉此在高度警戒的商圈中如同「隱形人」般移動。這種作法顯示，他計畫在中山區與北車之間來回穿梭，進行持久戰。另外，張文的搜尋紀錄當中，也出現多筆有關鄭捷的資訊，似乎將鄭捷案當作犯案參考。

犯下重案的張文已墜樓不治。（圖／翻攝自張文臉書）

據《東森新聞網》報導，計畫表中標註許多紅點和灰點，其中赫見S和F「暗殺代碼」。紅點對應F，代表「FIRE汽油彈」；灰點則對應S代表「SMOKE煙霧彈」。軍事專家蘇紫雲指出，張文採取「口袋戰術」包圍式，就是要製造人群恐慌、順著中山地下街朝著北邊跑。

另外，警方透露，張文自1月搬到公園路租屋處後，一直到7月計劃犯案，疑似與外界斷絕電話聯繫、完全沒有使用手機，筆電與iPad則是連接WIFI，具備反偵查意識，行事縝密程度完全不輸給鄭捷。警方目前由動機、共犯、資金以及工具來源追查，希望進一步釐清動機、資金鏈以及是否有共犯幫忙。

