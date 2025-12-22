警73分鐘鎖定張文偵辦時序一次看 4分鐘狂丟17顆煙霧彈...兩度變裝混人群

張文戴著防毒面具4分鐘內連丟17顆煙霧彈、3顆汽油彈隨後混在人群中徒步往中山地下街前進。翻攝畫面

台北市12月19日發生震驚社會的隨機恐怖攻擊事件，嫌犯張文在北捷與南京西路一帶接連丟擲煙霧彈、汽油彈並隨機攻擊民眾，釀成重大死傷。警方最新公布偵辦進度與監視器畫面，完整還原張文犯案當下的行動軌跡，也揭露其長達一年半的縝密預謀計畫。警方指出，案發後僅花73分鐘即成功鎖定張文身分，專案小組持續追查其動機、是否有共犯及危險物品來源。

警方調閱大量監視器後發現，張文犯案手法相當冷靜且具高度攻擊性。最新畫面顯示，他在短短4分鐘內，連續丟擲17顆煙霧彈及3顆汽油彈，現場瞬間濃煙瀰漫、民眾四散奔逃。張文隨即脫下防毒面具與帽子，快速更換外套後再度戴上帽子，刻意混入疏散人潮中假裝成一般民眾，試圖躲避追緝。警方也在現場發現他來不及更換、遺留在一旁的鞋子，成為關鍵跡證之一。

專案小組指出，張文為刻意規避警方追查，犯案前後多次變裝，並頻繁更換交通方式，包括騎乘機車、租借U-Bike與步行交替移動，行蹤橫跨多個行政區，刻意製造偵查斷點，企圖拖延警方鎖定時間；同時利用北捷台北車站與中山商圈人潮密集的特性，搭配煙霧彈干擾監視器畫面，手法相當狡猾。

警方進一步查出，張文早在113年4月起即開始準備犯案工具，陸續購買防毒面具、戰術手套、防護盾牌等裝備，並透過網購平台假借「生存遊戲」名義購入24顆煙霧彈；今年11月再添購汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機與甲醇等高度易燃物品。警方研判，張文準備時間長達一年半，犯案計畫明確，屬高度預謀型犯罪。

案發第一時間，台北市警局立即啟動緊急應變機制，除派遣大量警力救援傷患、封鎖現場採證，也同步進行周邊交通與人群疏導，避免恐慌擴大。警方並在台北地檢署指揮下成立專案小組，整合中正第一分局、中山分局、捷運警察隊與刑事警察大隊情資，透過大數據分析與監視器交叉比對，即便張文刻意製造多重干擾，仍在最短時間內掌握其身分與行蹤。

警方表示，市警局長於當日下午5時48分即親赴台北車站案發現場坐鎮指揮，並要求各分局主官返回駐地待命，同步加強捷運、車站、轉運站與機場等重要交通場站的安全維護。對於外界質疑與檢討聲浪，警方強調將虛心接受指教，全力釐清犯罪真相，持續追查是否有共犯與幕後支援網絡，並加倍守護市民安全。

警方最後也向罹難者家屬與傷者表達最深切的哀悼與慰問，強調保護市民生命安全是警察的天職，未來將持續強化應變與預警機制，避免類似悲劇再次發生。



