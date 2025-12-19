警AI巡防揪「假車牌」 毒犯兄弟遭逮.吞5罰單共22萬

新北市 / 綜合報導

新北市淡水區，日前發生一起驚悚的警匪追逐，巡邏員警發現一輛轎車違規右轉，用車上AI巡防系統一查，發現是假車牌，於是上前盤查，沒想到車內的兄弟檔跑給警察追，最後在巷弄內落網，警方在車上搜出毒品以及武士刀，將人移送法辦。

車輛在巷弄內，被前後包夾，員警拔槍喝斥，要對方束手就擒。警方VS.嫌犯說：「趴下，趴下，趴下來。」車上駕駛與乘客，都被警方拖下車上銬逮捕，因為巡邏員警發現，駕駛違規紅燈右轉，還懸掛假車牌，要上前攔查時，車上的兄弟檔，卻跑給警察追，最終在一處巷弄內被警方攔停。

警方VS.嫌犯說：「你這個你剛剛邊開邊車嘛，(沒有)，那當時抽的，都是K味，(有啊，這邊)。」

會這麼心虛，不是沒有原因，員警在車上，搜出毒品K他命，以及一把武士刀，將兄弟倆人帶回警局偵辦，事發就在新北市淡水區，當時巡邏員警就是利用AI巡防系統，發現該車輛懸掛假車牌，懷疑駕駛有問題，攔查逮捕車上的兄弟檔。

淡水警分局三芝分駐所長謝英山說：「並在車內查獲K他命，K煙，及一把武士刀，經對駕駛實施毒品唾液快篩，結果呈K他命陽性反應。」

經對駕駛許男進行毒品唾液快篩，結果呈現K他命陽性反應，許姓駕駛涉及公共危險偽造車牌槍砲彈藥管制條例等罪嫌，被移送法辦，還因毒駕，吊扣期間行造車牌等違規被開出共5張罰單，挨罰22萬元。

