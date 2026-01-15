警PO文控督察系統配合「惡質媒體」施壓基層 高市警局：調查中

〔記者黃佳琳／高雄報導〕臉書社團「靠北police」今有員警PO文，指控督察系統配合「惡質媒體」施壓基層，拿「關切民意」當包裝，實際上卻是在對內修理自己人、對外交差演出，發文員警不滿認為，這就是所謂的「體制霸凌」，對此，高市警局回應，正在調查發文的情況是否屬實。

「靠北police」今天有員警發文指出，因為高雄一名臭名昭著的大記者，半夜要求警方拖吊違規車輛，但基層都很清楚，依通報流程與現行規定，深夜違停本就以柔性勸導為原則，該時段也根本沒有拖吊車可供派遣，最多只能依法開單。但依法行政，卻換來什麼？換來的是一通電話，啟動整個督察體系的「刻意針對」。

廣告 廣告

員警不滿認為，某些督察系統選擇配合外部勢力，拿「關切民意」當包裝，實際上卻是在對內修理自己人、對外交差演出。長期讓基層暴露在這種高壓與羞辱的環境裡，一旦真的發生意外，這些人卻一定第一時間切割、撇清責任。如果半夜要拖吊、要強力執法，請訂出一致、明確、能執行的規定，而不是因為某位大記者、大人物，就臨時「加嚴標準」。

員警指控，督察室要切割，永遠都是分局的問題。責任往下丟，制度往下壓，警察局的督察體系永遠站在「完美的位置」，不沾鍋、不負責、不承擔。這不是管理，這是正在發生的「體制霸凌」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

行人遭撞命危！高雄鳳山路口設左轉號誌 民眾仍違規4天開50罰單

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

獨家》不只涉職場霸凌！前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人被聲押

