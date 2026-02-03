譫妄組合式照護助重傷少女四十九天零譫妄

奇美醫院加護病房譫妄照護團隊透過桌遊、音樂與個別化活動，協助病人維持現實感與穩定意識。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜／台南報導

加護病房是與死神拔河的戰場，卻也是病人最容易出現譫妄的高風險環境。譫妄會導致意識混亂、情緒失控與定向感喪失，甚至延長住院時間、影響後續復健。臨床統計顯示，加護病房病人譫妄發生率可高達五成，如何在搶救生命之餘，守住病人的清醒與尊嚴，是重症照護的重要課題。

奇美醫院近期分享一名成功案例。年僅二十一歲的大學生萬小姐，返校途中不幸自摔發生重大車禍，送醫時即出現肺栓塞與呼吸衰竭，生命徵象一度極度不穩，緊急裝上葉克膜搶救，並陸續接受多次手術治療。她在加護病房住院四十九天，原本被評估為譫妄高風險族群，卻在整段住院期間，完全未出現任何譫妄症狀，最終順利轉出加護病房，逐步走向康復。

奇美醫院督導柯雅婷表示，萬小姐幾乎集齊所有譫妄高風險因子，包括重大創傷、長時間處於封閉的加護病房環境、反覆手術、使用呼吸器與葉克膜，以及頭部外傷等。然而，團隊從她入住加護病房第一天起，即啟動「組合式譫妄預防照護模式」，將譫妄視為必須提前防範的併發症，而非等症狀發生後才介入。醫療團隊依循國際建議的整合式照護原則，密切評估疼痛與鎮靜狀況，搭配呼吸治療與早期復健，避免過度鎮靜造成意識混亂；在人文照護上，則高度強調「個別化」。護理人員每次接觸病人時，主動告知當下日期、時間與所在位置，反覆建立她對人、時、地的定向感。依照家屬提供的生活背景，播放她熟悉且喜愛的音樂，與她聊平時感興趣的卡通與話題，並讓陪伴玩偶掛在床邊，減少陌生環境帶來的不安。

其中，萬小姐熟悉的角落生物玩偶成了病床旁最溫柔的存在。護理人員會與她聊有關玩偶的話題，讓她在醫療設備環繞的空間中，仍能感受到「家裡的味道」，穩定情緒，也穩住現實感。即使在家屬無法長時間陪伴的情況下，團隊仍透過志工與跨專業人員輪流關懷，避免照護出現空窗。

奇美醫院加護病房護理長郭惠婷表示，譫妄並非失智或精神疾病，而是一種可以被預防的重症併發症。唯有醫師、護理師、呼吸治療師、復健團隊、社工與志工共同合作，並將病人視為「有生活背景與情感的人」，才能真正降低譫妄風險。

如今，萬小姐已能在輔具協助下慢慢行走，朝重返校園與生活邁進。這段四十九天零譫妄的歷程，不只是醫療技術的成果，更是團隊細心守護下，讓病人在最脆弱的時刻，仍能清醒、安心走回人生的見證。