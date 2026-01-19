「議價化」的保護費：矽盾生鏽誰之過？

健康的台美關係，應該建立在真正的互利共榮，而非單方面的「定價交易」。（陳愷巨攝）





隨著台美經貿談判進入深水區，台灣政壇呈現出一種極端對立的溫度差。賴清德總統多次公開強調，美國會持續投資台灣，雙方簽署的是「互惠協議」，旨在強化供應鏈韌性。然而，行政部門的敲鑼打鼓，卻始終難以消弭民間的焦慮。當「保護台灣」從地緣政治的戰略必然，轉變為一種「可議價的商品」（Priceability），我們必須質問：這份看似亮眼的成績單，究竟是護身符，還是矽盾生鏽的開始？

賴清德的「互惠論」：理想與現實的落差

賴清德總統上任以來，致力於建構台美「經濟共同體」，試圖傳遞一個核心訊息：台灣在半導體上的戰略地位，能換取美國實質的經濟回饋與安全投資。政府官員大聲叫好，認為接軌國際高標準貿易規則是台灣脫胎換骨的契機。

但在百姓眼中，這種「互惠」似乎缺乏感同身受的實質感。所謂的「美國會投資台灣」，在數據上往往呈現的是台灣頂尖企業（如台積電）大規模赴美設廠、帶走核心工程師與技術能量，而美方對台的投資則多集中於軟體、數據中心或研發合作。這種「技術上游外流、基礎建設入駐」的結構，讓社會大眾質疑：所謂的互惠，是否只是台灣用「長遠競爭力」換取「短期政治承諾」的代價？

「Priceability」時代：安全能否被定價？

在當前全球政經框架下，「保護台灣」的論述正發生質變。所謂的「Priceability」（可定價性），指的是安全承諾不再是基於共同價值的堅定支持，而更像是商業合約中的附屬條款。

在台美經貿談判的背後，美方的「美國優先」色彩日益濃厚。從強勢要求半導體產業分散布局，到要求台灣在貿易規則上全盤接受美式標準，這不僅是經貿的交流，更像是一種變相的「保護費」索取。當國家安全淪為可議價的商品時，台灣在談判桌上的籌碼便顯得極度不對稱。官員口中的「對等」，在民間看來，更像是「合意的讓步」。

矽盾生鏽：產業空洞化的集體憂慮

台灣引以為傲的「矽盾」，核心在於技術的領先與供應鏈的完整性。然而，近年來在美方的壓力與協定框架下，台灣半導體產業被迫採取全球化配置。

經濟部官員主張海外設廠是延伸國力，但產業界的擔憂並非空穴來風。隨著尖端製程與核心人才的外移，台灣本土的供應鏈生態系面臨稀釋風險。一旦台灣失去了「不可替代性」，矽盾的防禦功能將隨之生鏽。當協定鼓勵了產業的外流，而政府卻對此「大聲叫好」，這種對產業根基流失的遲鈍，正是百姓感到不安的主因。

信心危機：官員「喜啥？」與百姓「憂啥？」

政府官員之所以雀躍，大多源於制度性的進展，如通關簡化、反貪腐法規對接等，這確實有助於提升行政透明度。但在宏觀的制度利好之下，具體的產業代價卻被輕描淡寫。

百姓的疑慮很簡單：如果這是一場互惠協議，為什麼台灣的電價、通膨壓力在漲，而最重要的產業核心卻在往外搬？如果美國真的會大舉投資台灣，為何我們看到的更多是美國政要要求台灣增加國防預算與購買軍備？這種「官熱民冷」的現象，反映了人民對政府「守護主權與經濟利益」能力的信心崩潰。

結語：別讓台灣競爭力在歡呼聲中流逝

健康的台美關係，應該建立在真正的互利共榮，而非單方面的「定價交易」。賴總統的「互惠協議」若要贏得民心，不能僅靠政治口號，必須拿出實質數據證明台灣的產業優勢並未因協定而受損，且美方的「投資」能真正帶動台灣本土產業的升級，而非僅是建立一個「更安全、更便於美國掌控」的供應鏈。

面對未來，我們不希望看到的官員，是在談判成功後盲目慶功，而是能深入產經前線，誠實面對技術外流與矽盾生鏽的危機。別讓「保護台灣」淪為一場被量化的交易，更別讓台灣的競爭力，在官員自滿的歡呼聲中悄然磨損。

※作者為科技評論人，退休教授。